Festa dei giovani alla discoteca Valle Corsari a Sperlonga

Una Festa meravigliosa il concerto dei L'Orage a Cogne con Confcommercio Vda in occasione della Coppa del Mondo di sci di fondo : ... come ho avuto più volte modo di ribadire, perché conferma la bontà del nostro operato e la nostra costante presenza a fianco degli associati per rilanciare l'economia locale, anche con iniziative ...

Parigi - 14esima maniFestazione dei Gilet Gialli : scontri nel centro della città : Disordini e scontri anche oggi a Parigi, dove i Gilet Gialli hanno manifestato per il quattordicesimo sabato consecutivo.Continua a leggere

Festa dei single 2019 : frasi auguri e immagini Whatsapp per San Faustino : Festa dei single 2019: frasi auguri e immagini Whatsapp per San Faustino La Festa dei single 2019 cade il giorno dopo San Valentino, quindi il 15 febbraio. È una sorta di rivendicazione da parte dei single, che hanno passato indenni il giorno di San Valentino, dribblando cuori, fiori e ristoranti pieni. Il 15 febbraio si festeggia San Faustino, che tra l’altro deriva dal latino Faustinus (“relativo a Fausto”) ed è un nome propiziatorio. ...

Milano - maniFestazione dei lavoratori Abb di Vittuone contro gli esuberi : LaPresse, Centinaia di lavoratori dell'ABB di Vittuone hanno sfilato in corteo per le strade di Milano per protestare contro gli esuberi annunciati dal nuovo piano industriale. I dipendenti, tutt'ora ...

Roma - tensioni alla protesta dei gilet arancioni a Montecitorio : maniFestanti insultano presidente della Puglia Emiliano : Rabbia e momenti di tensione alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma a Piazza Santi Apostoli, dove protestano gli olivicoltori arrivati a Roma da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana, per chiedere decreti d’urgenza e risorse per le gelate che hanno messo in ginocchio l’olivicoltura pugliese e per la xylella, la peste degli ulivi. Un gruppo di manifestanti al grido di “vergogna” ha cercato di forzare il ...

Oroscopo di domani 14 febbraio - Festa degli innamorati : Marte entra nel segno dei torelli : L'Oroscopo di domani 14 febbraio è pronto a scommettere sulla buona riuscita della giornata dedicata a San Valentino. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del prossimo giovedì? Vediamo allora di togliere eventuali curiosità in merito partendo dal migliore in assoluto: al "top", favoriti con cinque stelle, saranno i nativi del Toro e dei Gemelli, rispettivamente in ottima forma grazie a Marte in arrivo nel segno e alla ...

Protesta del latte : continuano le maniFestazioni dei pastori sardi : Continua senza tregua la Protesta del latte, anche definita “Onda Bianca”, iniziata dai pastori sardi e arrivata ormai alla sua sesta giornata di mobilitazione. L’episodio che ha acceso la Protesta si è verificato nella mattina di mercoledì 6 febbraio nei pressi di Villacidro (tra Cagliari e Oristano). Due uomini incappucciati hanno bloccato un camion di un’azienda casearia minacciando l’autista, con bastoni, di versare in strada il latte appena ...

Sardegna - protesta dei pastori in piazza a Nuoro : il sindaco rovescia il latte insieme ai maniFestanti : Prosegue la protesta dei pastori sardi che ormai sta coinvolgendo a macchia di leopardo tutta l’isola.Soddu: Questa mattina decine di manifestanti sono arrivati a Nuoro dove sono stati accolti dal sindaco e presidente del Cal, Andrea Soddu, che si è unito alla loro protesta. I pastori hanno rovesciato il latte in piazza, davanti al municipio. “Hanno avuto grande rispetto del comune di Nuoro e hanno voluto portare la loro protesta e ...

La protesta dei pastori per il latte arriva in Gallura : strade bloccate e disagi. ManiFestazione a Olbia LIVE : La protesta dei pastori per il latte a Olbia e in Gallura. La protesta è arrivata anche in Gallura. Dopo le polemiche per gli sbarchi dell'altro giorno al porto di Golfo Aranci di due autocisterne , ...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : maniFestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Roma - al via la maniFestazione unitaria dei sindacati : “Il governo torni indietro ed esca dalla realtà virtuale” : Crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco: i sindacati chiedono al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i lavoratori. E per la prima dal 2013 tornano in piazza in maniera unitaria, a Roma. La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil era stata inizialmente programmata in piazza del Popolo – e poi spostata alla luce di una partecipazione più ampia di quella in un primo momento prevista- ...

Roma - la maniFestazione dei sindacati : È iniziata intorno alle 9 la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per chiedere al governo di aprire un confronto e cambiare la politica economica

Roma. Oggi maniFestazione dei sindacati : ... per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano ...

