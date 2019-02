Fernanda Lessa a Verissimo | il figlio morto e la dipendenza da alcol e droga

Verissimo - Fernanda Lessa sconvolge Silvia Toffanin : "Rovinata dalla droga - come ho perso un figlio" : Fernanda Lessa, ospite in esclusiva, domani 23 febbraio a Verissimo su Canale 5 da Silvia Tofanin, si racconta in un’intensa intervista, dopo anni di lontananza dalle scene televisive. "Una persona felice non ha bisogno della droga per tappare i buchi, ma io non lo ero”, dice. Alla Toffanin l’ex mod

Verissimo - Fernanda Lessa sconvolge Silvia Toffanin : 'Rovinata dalla droga - come ho perso un figlio' : Fernanda Lessa , ospite in esclusiva, domani 23 febbraio a Verissimo su Canale 5 da Silvia Tofanin , si racconta in un'intensa intervista, dopo anni di lontananza dalle scene televisive. 'Una persona ...

Fernanda Lessa tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...

Fernanda Lessa sono uscita da una brutta dipendenza dell’alcol : Fernanda Lessa senza freni al settimanale “Chi”, racconta di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline». «Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali – racconta l’ex modella e deejay -. Non dormivo quasi mai. ...

Fernanda Lessa ecco come sono uscita dalla dipendenza dell’alcol : L’ex modella Fernanda Lessa al settimanale “Chi”, racconta di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline». «Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali – racconta l’ex modella e deejay -. Non dormivo quasi mai. ...

Fernanda Lessa a ruota libera : "Vieri? Credo mi abbia tradita" : Fernanda Lessa è un ex modella brasiliana naturalizzata italiana e nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Chi ha ripercorso alcuni periodi bui della sua vita. L'ex fiamma di Christian Vieri ha svletato di aver fatto uso di cocaina per divertimento e per dimagrire e di aver fatto abuso di alcool: "Pippavi per dimagrire, pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le ...

Fernanda Lessa tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...

Fernanda Lessa - passato tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...

Fernanda Lessa tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...

Fernanda Lessa tra cocaina e alcool : "Ne sono uscita - ce l euro ho fatta" : Fernanda Lessa ha confessato di essere stata per anni dipendente da cocaina e da alcool e di esserne uscita solo per amore del suo compagno e delle figlie. L'intervista rilasciata dalla ex modella ...

Che fine ha fatto Fernanda Lessa : Classe 1977, nata a Rio de Janeiro e cresciuta nel mondo, Fernanda Lessa è stata un modella e presentatrice televisiva di successo. Per anni, a partire dal 1996, calca le passerelle delle più importante griffe della moda. Sfila a Milano, Parigi e New York, appare in copertina per Vogue, Marie Claire, Elle, GQ, Maxim. In Italia diventa famosa soprattutto per lo spot pubblicitario di Telecom Italia al fianco di Valentino Rossi e Christian Vieri, ...

Fernanda Lessa sconvolge l'Italia : 'Cocaina per dimagrire - alcol per stordirmi. Come mi sono ridotta' : 'Assumevo droga per dimagrire e alcol per non pensare', ecco perché, adesso, per lei è inevitabile odiare il mondo della moda che associa a quel tunnel tanto buio. Guadagnava molto e viaggiava in ...

Fernanda Lessa : "Mi drogavo e bevevo di continuo - sono finita in rehab : mi sono salvata" : Che fine aveva fatto Fernanda Lessa? L'ex modella brasiliana naturalizzata italiana, oggi 41enne, attorno ai primi anni Duemila è stata protagonista delle più importanti passerelle del mondo e anche di alcuni programmi televisivi. Ha affiancato Paolo Bonolis e Piero Chiambretti e ha partecipato a L'isola dei famosi, poi? Da anni si erano perse le sue tracce. Ci ha pensato il settimanale Chi a rispolverarla con un'intervista molto forte e ...

Fernanda Lessa - l’ex modella rivela : “Facevo uso di cocaina per dimagrire e sfilare. Bevevo tre bottiglie di vino al giorno” : “Le chiedo di non essere censurata, perché il mio racconto può servire a chi scivola all’inferno e vuole risalire“. La dj ed ex modella Fernanda Lessa ha deciso di raccontare in un’intervista al settimanale Chi dei momenti difficili che ha dovuto affrontare e di come è riuscita ad uscire da quello che ha definito il suo “inferno personale”. “Ero su un treno in corsa e basta”. “La moda? La ...