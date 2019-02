FatturAE : app fattura elettronica di Agenzia delle Entrate. La guida facile : fatturaE: app fattura elettronica di Agenzia delle Entrate. La guida facile guida app fatturaE, come funziona A partire dal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Esenti dall’obbligo le partite Iva che operano nel regime agevolato (dei minimi e forfettario) per i quali è comunque prevista la possibilità di iniziare a familiarizzare con la novità. L’Agenzia delle Entrate ha messo a ...

