Fassone-Milan | nuovo rinvio | prossima udienza a marzo

Milan-Fassone - oggi nuova udienza in tribunale : Nuovo appuntamento davanti al tribunale del Lavoro per Marco Fassone e il Milan. Lo scontro legale prosegue infatti, dopo il licenziamento dell'ormai ex ad nello scorso agosto, firmato dal nuovo corso della società targata Elliott e con la presidenza di Paolo Scaroni. La nuova udienza è fissata alle 12.30 a Milano, dopo quelle già svolte a

Fassone-Milan - nessun accordo : prossima udienza il 21 febbraio : Il giudice Luigi Pazienza, constatato che le parti non hanno raggiunto un accordo, ha fissato una nuova udienza per il prossimo 21 febbraio.

Milan - la richiesta di Fassone al club : 30 milioni di euro come risarcimento : L'ex ad dei rossoneri avrebbe chiesto 30 milioni al club tramite i propri legali. Probabile che Fassone punti a un accordo con la società.

Milan - Fassone : "Giornalisti pedinati? Il cda del club ne era al corrente" : Marco Fassone ha risposto alle accuse piovutegli addosso dopo che Repubblica ha fatto luce sulla vicenda dello spionaggio di alcuni giornalisti messo in atto dallo stesso ex ad Milanista. Fassone afferma che della sua azione fossero al corrente tutti i massimi esponenti della società: "L'attività investigativa era nota all'intero cda del Milan. Quella decisione fu concordata e avallata dal consiglio d'amministrazione per rispondere a

'Io - pedinato dal Milan'. Parla la firma di Libero spiata da Marco Fassone : Lo storico passaggio di uno dei club più titolati al mondo da Silvio Berlusconi allo sconosciuto cinese Yonghong Li. Affare che è stato in dubbio fino all' ultimo giorno, almeno fino a quando non è ...

Giornalisti spiati - la difesa di Fassone : "Scelta condivisa col cda del Milan" : In casa Milan oltre alla traballante posizione di Gennaro Gattuso in panchina, tiene banco il caso di spionaggio che coinvolge l'ex ad dei rossoneri, Marco Fassone , licenziato l'estate scorsa "per

Ancelotti : 'Vicino al ritorno al Milan - Fassone ci ha provato. Juve? Lontana' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera , nella quale parte dal suo ritorno in Italia: 'L'Italia è bellissima, il Paese più bello del mondo. Poi c'è chi vive meglio e chi peggio ed è un po' più arrabbiato, ma tempo fa sentivo un discorso di Farinetti: ha detto che noi abbiamo la fortuna di essere nati in Italia. Concordo'. SULLA ...

Milan - "l'ex ad Marco Fassone fece pedinare quattro cronisti per arginare una presunta fuga di notizie" : Avrebbe fatto pedinare quattro giornalisti per "arginare una presunta fuga di notizie e capire come i cronisti della carta stampata fossero in grado di fare i loro scoop". La notizia – riportata da Il Sole 24Ore e da La Repubblica – vede protagonista l'ex ad del Milan Marco Fassone, attualmente in causa con la società rossonera per il suo licenziamento dell'estate scorsa. Come riferiscono i due quotidiani, la

Milan - Fassone ancora nell'occhio del ciclone : azione investigativa nei confronti di giornalisti : Repubblica e il Sole 24 Ore hanno reso nota una vicenda che ha coinvolto l'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone. Il club rossonero ha ricevuto una fattura di 74 mila euro un'agenzia investigativa privata, la Carpinvest s.r.l., contattata dal dirigente per tenere sott'occhio alcuni giornalisti impegnati a smascherare le false promesse e più in generale la situazione patrimoniale deficitaria di Yonghong Li.