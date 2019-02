Fascismo di ieri e di oggi I nipotini di Charles Lindbergh

corriere

: Ieri ho rinnovato la tessera @Anpinazionale In questi tempi in cui fascismo razzismo rialzano la testa è importante… - lcalzolari : Ieri ho rinnovato la tessera @Anpinazionale In questi tempi in cui fascismo razzismo rialzano la testa è importante… - pimma77 : Ieri era antifascismo in assenza di fascismo, oggi è allarme, #gnujournalism #dajesempre - rubrovit : Il Fascismo e i Terremoti: ieri e oggi -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) ... per dirla col Carducci, i quali sogliono increspare la fronte ogni volta che qualcuno dice l'ovvio; che cioè la pulsione fascistica non si è mai estinta e che, nel mondo attuale, è daccapo all'...