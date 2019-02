Falla nella sicurezza di WinRAR risolta | esisteva da 19 anni e metteva a rischio 500

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 febbraio 2019)è uno dei più popolari strumenti di compressione ed estrazione dei file, usato da oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo. Il programma esiste dal 1995, dal 2000 è affetto da una vulnerabilità di, ma non lo sapeva nessuno. Laavrebbe persino potuto permettere a un malintenzionato di prendere il controllo da remoto di un computer. Per fortuna, oltre agli sviluppatori, anche gli hacker non si sono accorti della sua esistenza. Non risultano vittime, e dopo 19di onorata carriera il bug è stato finalmente pensionato.Immagine: DepositphotosLa scoperta è stata casuale, a farla è stato il ricercatore di Check Point Research Nadav Grossman. Lavorando a tutt’altro si è imbattuto in un file di tipo ACE. È normale che non abbiate mai sentito nominare questa estensione, è un formato proprietario per la compressione dei dati in disuso dalla ...