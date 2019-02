Fabrizio Corona di nuovo a processo | non pagò gli alimenti al figlio

Fabrizio Corona sconfessato da Mariana Rodriguez : «Ha detto di avermi portata a letto? Mai successo» : Fabrizio Corona ha elencato nella sua ultima fatica letteraria, ??, tutte le sue (presunte a questo punto) manti vip. Le dirette interessate sono intervenute sull?argomento e dopo...

Fabrizio Corona - un nuovo processo : in ballo 100mila euro - l'ultima accusa al re dei paparazzi : Fabrizio Corona di nuovo a processo. Tra il 2014 e il 2015 l'ex re dei paparazzi non avrebbe pagato l'assegno di mantenimento a suo figlio, Carlos Maria. Le indagini a suo carico sono scattate dopo la ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - il clamoroso faccia a faccia televisivo : viene giù tutto : Asia Argento e Fabrizio Corona , come coppia sono durati quanto un gatto in tangenziale. Ma hanno fatto sognare. Adesso potrebbero magicamente ricongiungersi grazie alla televisione. Il settimanale ...

Fabrizio Corona sconfessato da Mariana Rodriguez : «Ha dichiarato di avermi portata a letto - mai successo» : Fabrizio Corona ha elencato nella sua ultima fatica letteraria, ??, tutte le sue (presunte a questo punto) manti vip. Le dirette interessate sono intervenute sull?argomento e dopo...

Mariana Rodriguez contro Fabrizio Corona : «Ha dichiarato di avermi portata a letto - mai successo!» : Fabrizio Corona ha elencato nella sua ultima fatica letteraria, ??, tutte le sue (presunte a questo punto) manti vip. Le dirette interessate sono intervenute sull?argomento e dopo...

Fabrizio Corona a processo a Milano per non aver dato soldi a figlio : La Procura di Milano ha mandato a processo con citazione diretta a giudizio l'ex 're dei paparazzi' Fabrizio Corona per il presunto mancato pagamento dell'assegno mensile (circa 4.500 euro) per il figlio per un anno tra l'aprile 2014 e l'aprile del 2015. Gli uffici del Tribunale milanese hanno fissato la prima udienza per la prossima primavera.Le indagini a carico dell'ex fotografo dei vip erano nate dopo la denuncia sporta dall'ex moglie Nina ...

Malena contro Fabrizio Corona : «Ma quale grande amante - non è attratto dalle donne» : Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese, lancia una velenosa frecciata all'indirizzo di Fabrizio Corona. La pornostar ed ex delegata Pd, infatti, era stata tirata in ballo dall'ex...

Fabrizio Corona - Mariana Rodriguez dichiara : "Ci siamo frequentati. Non è un uomo se dice di avermi portata a letto" : Nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente, Fabrizio Corona sciorinava le sue conquiste. Tra le donne che ha avuto figurava anche la modella Mariana Rodriguez, che ha però voluto fare chiarezza a Diva e donna: “Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All’epoca non era fidanzato, c’è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, ...

Malena frecciatina contro Fabrizio Corona : Filomena Mastromarino in arte Malena lancia una frecciata a Fabrizio Corona. L’attrice era stata tirata in ballo da Corona nel suo libro, “Non mi avete fatto niente”, in cui venivano rivelati alcuni dettagli piccanti su delle relazioni avute con donne molto famose del mondo dello spettacolo.Tra i vari tradimenti, ci sarebbe stato anche quello con Malena, di cui Corona aveva parlato così: «Con lei mi volevo solo divertire, la vedevo come un ...

Fabrizio Corona fa pace con la mamma : "Certi amori non finiscono" : Tra Fabrizio Corona e la mamma Gabriella è tornato il sereno: con una foto pubblicata su Instagram l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere ai suoi follower di aver fatto pace con sua madre, con la quale ...

Fabrizio Corona fa pace con la madre : “Certi amori non finiscono” : Fabrizio Corona e sua madre Gabriella insieme in una foto pubblicata su Instagram con una didascalia che non lascia dubbi: “Certi amori non finiscono“. Lo scatto sancisce la pace tra i due dopo che si erano allontanati in seguito alla scarcerazione dell’ex re dei paparazzi. La donna aveva sempre sostenuto suo figlio con forza sia nelle sedi giudiziarie che in televisione, durante i lunghi anni in carcere si era recata con ...

Malena senza filtri : "Fabrizio Corona non ha vera attrazione per le donne" : La pornostar racconta l'esperienza sotto le lenzuola con l'ex re dei paparazzi (e non risparmia qualche frecciata...)

Malena : "Fabrizio Corona? Non ha una vera attrazione per le donne" : Malena, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha risposto a tono a Fabrizio Corona che, nella propria autobiografia, ha inserito il suo nome tra le partner a letto degne di nota, definendola, però, 'oggetto di libidine'. Fabrizio Corona: 'Ho avuto delle amanti mentre ero fidanzato con Silvia Provvedi' prosegui la letturaMalena: "Fabrizio Corona? Non ha una vera ...

Fabrizio Corona fa pace con mamma Gabriella : «Certi amori non finiscono». I fan : «L'unica donna che non ti tradirà mai» : Fabrizio Corona e la foto con mamma Gabriella su Instagram. L'ex re dei paparazzi avrebbe dunque fatto pace con la madre dopo un lungo periodo in cui non si sarebbero rivolti la parola. Anche in...