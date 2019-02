F1 – Tra Mercedes e Ferrari è guerra… aerodinamica | Toto Wolff attacca | “noi non siamo

F1 Mercedes - Hamilton : «Lasciamo Tranquillo Leclerc» : ROMA - Non sarebbe corretto riporre aspettative da titolo su Charles Leclerc al suo primo anno in Ferrari. È quanto ha detto il campione del mondi di F1 Lewis Hamilton. ' È solo al secondo anno in F1, ...

F1 - Bottas ammette la sTrategia Mercedes : “ci siamo concenTrati principalmente sui long run” : Il finlandese ha rivelato il programma di lavoro del team campione del mondo, ammettendo di non aver cercato il time attack La strategia fino a questo momento è stata chiara, concentrarsi sui long run senza svelare la velocità della W10. Una strategia, quella della Mercedes, svelata da Valtteri Bottas al termine della seconda giornata di test a Barcellona: “abbiamo fatto molti giri nel Day-2 e siamo riusciti nuovamente a completare ...

Mercedes-Benz Classe G - I 40 anni dellinarrestabile fuorisTrada in 40 immagini - FOTO GALLERY : Sempre uguale a se stessa e sempre in continua evoluzione. Può definirsi così liconica fuoristrada della Mercedes-Benz, prodotta dal 1979 a Graz, in Austria, negli stabilimenti della Magna Steyr. Un progetto, a dire il vero, che affonda le radici addirittura nel 1969, e che festeggia quarantanni dal primo esemplare prodotto (Stronger than time, il claim di questo modello). Realizzata in oltre 300.000 unità (persino a sei ruote o con aria da ...

F1 - Test Barcellona 2019 : tutti i piloti e le squadre partecipanti. Inizia la battaglia Tra Ferrari e Mercedes : Ormai ci siamo! Tra pochi giorni scatteranno ufficialmente i Test pre-stagionali di Barcellona in vista del Mondiale F1 2019. Finalmente potremo vedere all’opera i team con le nuove vetture, e per tifosi ed addetti ai lavori sarà la prima occasione per capire quale vettura si sarà presentata nel migliore dei modi alla nuova annata. I Test di Barcellona saranno suddivisi in due turni da quattro giorni (18-21 febbraio e 26 febbraio-1 marzo) ...

Ferrari SF90 vs Mercedes W10 il confronto Tra le due F1 : Con la presentazione della nuova Ferrari si apre nuovamente la caccia al Mondiale di Formula 1, che vedrà la squadra di Maranello proiettata a spezzare il dominio Mercedes degli ultimi anni. La Rossa ...

F1 - l’Alfa Romeo Racing sulla scia della Mercedes : il particolare social Tradisce una sorprendente livrea [FOTO] : Il team di Hinwil ha postato sui social la foto di un dettaglio della nuova livrea, seguendo lo stile utilizzato dalla Mercedes ‘Love isn’t just in the air‘, con questa frase l’Alfa Romeo Racing augura buon San Valentino ai propri fan, accompagnandola con la foto di un dettaglio della nuova monoposto. Un’immagine sorprendente, che tradisce quella che potrebbe essere la livrea della macchina di Raikkonen e ...

F1 - Ricciardo sorpreso dalle scelte di Ferrari e Mercedes : l’ausTraliano esprime tutta la sua… frusTrazione : Il pilota australiano ha commentato le scelte di Ferrari e Mercedes, esprimendo la propria frustrazione per essere stato snobbato da entrambe Chiusa la carriera in Red Bull, Daniel Ricciardo è ripartito dalla Renault. Una scelta sorprendente ma quasi obbligata, considerando che poche erano le alternative al team di Enstone. LaPresse/Photo4 Le porte di Ferrari e Mercedes non si sono mai aperte, per questo motivo l’australiano non ha ...

Trasporti impossibili : un camion Mercedes Actors rimorchia un aereo Airbus A 320 [FOTO] : Un camion Mercedes ha effettuato un trasporto eccezionale che ha attraversato la Germania calamitando ovunque l’attenzione Un Airbus A 320 percorre le strade della Germania durante la notte: con un trattore per carichi pesanti Actros SLT di Mercedes-Benz è stato realizzato un trasporto eccezionale, che ha attraversato la Germania calamitando ovunque l’attenzione. E non deve stupire, considerando i relativi numeri da record: lunghezza 60 m, ...

Wolff : “Differenza Tra Mercedes e Ferrari? L’atteggiamento” : Secondo Toto Wolff la maggiore differenza tra Mercedes e Ferrari è l’atteggiamento. “Fa parte del nostro DNA restare modesti quando vinciamo“, ha detto al giornale olandese Formule 1. “Noi non diamo per scontata la vittoria, non la consideriamo dovuta o di diritto. Affrontiamo ogni weekend con l’atteggiamento che vincere è un must. Se ci sono […] L'articolo Wolff: “Differenza tra Mercedes e Ferrari? ...

F1 - scintille Tra Mercedes e Ferrari : durissimo attacco di Toto Wolff all’indirizzo del Cavallino : Il team principal della Mercedes ha lanciato velenose frecciatine nei confronti della Ferrari, accusata di peccare di modestia Le scintille tra Ferrari e Mercedes sono già cominciate, nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio del Mondiale 2019 di Formula 1. A scatenare il polverone ci ha pensato Toto Wolff, accusando i propri rivali di peccare di modestia. Photo4/LaPresse Intervistato ai microfoni del magazine ...

Mercedes MBUX : Hey Genova! Con l'assistente virtuale in giro per le sTrade del capoluogo ligure : Non a caso per celebrare il primo compleanno di questa rivoluzionaria interfaccia la casa tedesca lancia la versione Sport Extra della Classe A, serie speciale in 2.000 esemplari basata sulla A180 d ...

Mercedes Classe A SPORT EXTra : la special edition che celebra l’Intelligenza artificiale [FOTO] : La nuova serie limitata si distingue per un allestimento ad alto contenuto tecnologico basato sull’infotainment MBUX Ad un anno dal debutto dell’MBUX, l’innovativo sistema di infotainment della Stella, basato su un’intelligenza artificiale con funzioni predittive, Mercedes lancia Classe A SPORT EXTRA: una nuova serie limitata caratterizzata da un allestimento ad alto contenuto tecnologico ed un elevato valore cliente. Salgono, infatti, a ...