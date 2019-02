F1 | Test Barcellona 2019 | la Ferrari si prepara per la seconda settimana con le idee

F1 – Test finiti ma non per tutti : Williams - McLaren e Racing Point in pista anche oggi a Barcellona : Le tre scuderie approfitteranno della giornata di oggi per svolgere i rispettivi filming day, prima di tornare in pista la prossima settimana per la seconda sessione di Test Non è finito il lavoro in pista per Williams, Racing Point e McLaren dopo la conclusione della quattro giorni di Test a Barcellona. I tre team gireranno anche oggi sul circuito del Montmelò, svolgendo il filming day concesso dalla FIA a tutte le scuderie prima ...

F1 - Test Barcellona 2019 : 26 febbraio-1° marzo. Programma - orari e tv. Il calendario completo : La seconda finestra di Test F1 si svolgerà a Barcellona da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo. Altre 32 ore di lavoro complessive a disposizione dei team che sul circuito catalano saranno impegnati nelle ultime prove prima del Mondiale che scatterà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Le scuderia si fermeranno in terra spagnola dopo aver già girato dal 18 al 21 febbraio e cercheranno delle nuove indicazioni per capire punti di forza, punti ...

F1 - Test Barcellona 2019 : si chiude la prima settimana con Ferrari a gonfie vele - Mercedes sorniona e Red Bull in crescita : Si è conclusa la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Sono state quattro giornate intense e baciate da un meteo perfetto, per cui team e piloti hanno potuto girare senza intoppi. Queste prime 32 ore ci hanno regalato numerosi spunti, per cui possiamo andare a fare un primo, parzialissimo, bilancio di questo avvio dei Test del Montmelò. Ferrari – 2783 chilometri percorsi senza intoppi, 1:18.046 ...

F1 - Test Barcellona 2019. Antonio Giovinazzi : “Giornata positiva. Raikkonen motivatissimo - Alfa Romeo nata bene” : Antonio Giovinazzi si è ben comportato nella prima settimana di Test F1 che si è svolta a Barcellona, il pugliese si è distinto al volante dell’Alfa Romeo Racing e oggi ha inanellato addirittura 154 giri chiudendo con l’ottavo tempo (ma non ha tentato il time-attack). Il pilota di Martina Franca ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com parlando delle sensazioni provate al Montmelò: “È stato un giorno positivo, ...

F1 - Test Barcellona 2019. Valtteri Bottas : “La Ferrari è stata più veloce di noi - veloci su long run e giro secco” : La quattro giorni di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Nel day-4 è arrivato il colpo di coda della Renault del tedesco Nico Hulkenberg, anche se dietro il primo tempo del teutonico c’è una chiara simulazione di time-attack che altri team non hanno fatto. Tra questi vi è senza dubbio la Mercedes. Il finlandese Valtteri Bottas e il britannico (cinque volte iridato) Lewis Hamilton si sono classificati in quarta ...

F1 – Test Barcellona - Leclerc ed il confronto con Vettel : “ho colto i suoi punti di forza” : Charles Leclerc intervistato a conclusione dell’ultima giornata di Test a Barcellona, il pilota della Ferrari parla anche del compagno di squadra Sebastian Vettel I Test pre-stagionali di Formula Uno si sono conclusi a seguito del Day-4. I piloti scesi in pista a Barcellona hanno messo in mostra le forze e le debolezze delle loro monoposto in vista dell’esordio del campionato mondiale, in programma per il 17 marzo in Australia. ...

VIDEO F1 - Test Barcellona 2019 : highlights 21 febbraio. Hulkenberg davanti a tutti - Ferrari e Mercedes ottime sul passo : Oggi si è disputata la quarta giornata di Test F1 a Barcellona dove si è conclusa la prima settimana di prove che precedono l’inizio del Mondiale. Nico Hulkenberg ha siglato il migliore tempo con la Renault, sono arrivati segnali positivi dalla Ferrari guidata da Charles Leclerc e dalla Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che si sono suddivisi il compito, spaventa anche il passo gara della Red Bull. Di seguito il VIDEO con gli ...

F1 - analisi quarta giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - la Mercedes si scopre - la Red Bull impressiona - Renault e Toro Rosso cercano il tempo : La quarta giornata dei Test pre-stagionali 2019 di Formula Uno di Barcellona ha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo che il livello medio si è alzato verso i top team e, in secondo luogo, che molte vetture sono partite con il piede giusto in questa annata. Nella sessione odierna. che chiude la prima settimana delle prove al Montmelò, si sono segnalati diversi piloti che sono andati a caccia del giro veloce, mentre prosegue ...

F1 - Test Barcellona 2019. Charles Leclerc : “Impressionato dalla guidabilità della Ferrari - non penso subito al Mondiale” : Charles Leclerc può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo i primi quattro giorni di Test F1 a Barcellona, il giovane pilota della Ferrari si è messo in luce sul circuito catalano: martedì ha siglato il miglior tempo in assoluto, oggi si è concentrato in particolar modo sui long run e ha potuto subito apprezzare la solidità della Rossa che esce ringalluzzita dalla prima finestre di prove disputate al Montmelò. Il monegasco ha raccontato le sue ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati day4. Nico Hulkenberg chiude al comando su Albon e Ricciardo - poi le Mercedes e un positivo Leclerc : Anche il giovedì dei Test pre-stagionali 2019 riservati alla Formula Uno di Barcellona è giunto alla conclusione. Siamo arrivati a metà, quindi, degli otto giorni di prove sul tracciato catalano del Montmelò. Le due sessioni odierne hanno, finalmente, visto tutti i piloti spingere, anche le Mercedes. Il miglior tempo, non senza sorpresa, è stato fissato dal tedesco Nico Hulkenberg con la Renault, in grado di raggiungere un interessante 1:17.393 ...