Ezio Greggio : età - fidanzata e figli. Chi è Romina Pierdomenico : Ezio Greggio: età, fidanzata e figli. Chi è Romina Pierdomenico Chi è la fidanzata di Ezio Greggio e vita privata Sono state ragioni di cuore quelle per cui il noto conduttore tv Ezio Greggio è passato dall’Abruzzo prima di volare per una vacanza nei paesi caldi. Infatti l’attuale compagna del conduttore di Striscia la Notizia (programma in passato condotto da Michelle Hunziker) è di Vicoli, piccolo centro della provincia di Pescara. I due ...

Ezio Greggio a Vicoli per conoscere la famiglia della fidanzata : Quando gli abitanti di Vicoli la piccola località dell’entroterra pescarese, non ha creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu con Ezio Greggio. Il popolare e storico conduttore sessantaquattrenne di Striscia la notizia, su Canale 5, ha infatti visitato il paese per conoscere la famiglia di quella che, da qualche mese, è la sua nuova compagna: la ventiseienne originaria di Vicoli, vice Miss Italia ...

Ezio Greggio a sorpresa nel paese abruzzese della fidanzata : Gli abitanti di Vicoli la piccola località di 400 anime dell’entroterra pescarese, non hanno creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu con Ezio Greggio. Il popolare e storico conduttore sessantaquattrenne di Striscia la notizia, su Canale 5, ha infatti visitato il paese per conoscere la famiglia di quella che, da qualche mese, è la sua nuova compagna: la ventiseienne originaria di Vicoli, vice ...

Ezio Greggio conosce i genitori della fidanzata 25enne : Il periodo natalizio, si sa, è ideale per ritrovarsi in famiglia o per presentare ai parenti più stretti la persona che durante l'anno si ha avuto la fortuna di avere accanto. È il caso di Ezio Greggio che per l'occasione del Santo Natale si è recato a Vicoli, in provincia di Pescara. Lo ha fatto in compagnia della sua nuova fidanzata Romina Pierdomenico. Secondo il quotidiano Il Centro i due avrebbero fatto visita ai parenti di lei e poi ...

Ezio Greggio e la bellissima fidanzata abruzzese a Vicoli : la sorpresa del paesino : Gli abitanti di Vicoli, la piccola località di 400 anime dell?entroterra pescarese, non hanno creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu...

Ezio Greggio E ROMINA PIERDOMENICO/ Foto - la coppia dopo la visita alla famiglia vola alle Maldive : EZIO GREGGIO e ROMINA PIERDOMENICO, presentazioni in famiglia per la coppia. Il conduttore va in Abruzzo per conoscere i suoceri

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico/ Foto : il conduttore in Abruzzo per conoscere i suoceri! : Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, presentazioni in famiglia per la coppia. Il conduttore va in Abruzzo per conoscere i suoceri

A Natale Ezio Greggio va a conoscere i genitori della sua giovane fidanzata : Quale migliore occasione delle feste natalizie per conoscere le famiglie dei propri partner? È quanto ha fatto, per esempio, Ezio Greggio , volato in Abruzzo insieme alla nuova fidanzata, Romina ...