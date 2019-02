Evasione | Di Maio e Bonafede | Le soglie di punibilità vanno riabbassate a 50mila

blogo

(Di venerdì 22 febbraio 2019)In una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il ministro della Giustizia Alfonsoha detto che vuole riportare lediper la dichiarazione infedele aeuro. In particolare, l'intervistarle gli ha fatto notare che attualmente la lotta all'fiscale sembra scomparsa dall'agenda di governo, nonostante il MoVimento 5 Stelle abbia sempre promesso le "manette per gli evasori". Il guardasigilli ha allora risposto:"Le manette agli evasori, cioè l’inasprimento delle pene, sono legate al varo di un sistema fiscale più equo, così come prevede il contratto di governo. Però ci sono stati alcuni interventi vergognosi del governo Renzi sull’fiscale, per esempio l’aumento dellediper alcune fattispecie di reato. E per questo proporrò all’esecutivo di abbassarle. Renzi triplicò la soglia diper la dichiarazione ...