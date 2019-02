Europa League – Spalletti si gode il successo | “Icardi? Parlo di chi gioca La squadra

sportfair

: Avanti in Europa League! Bravo Napoli! Che bel regalo di compleanno, ci voleva! Soddisfatta anche per i gol di Verd… - caterinabalivo : Avanti in Europa League! Bravo Napoli! Che bel regalo di compleanno, ci voleva! Soddisfatta anche per i gol di Verd… - tuttosport : #Sacchi: «#Juve al risparmio, in Europa vince il calcio offensivo» ?? - SkySport : ???? #EuropaLeague, ritorno sedicesimi ?? #InterRapid 2-0 ? #Ranocchia (19’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Un… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Lucianosiildell’Inter sul Rapid Vienna: l’allenatore nerazzurro glissa sul caso Icardi e applaude la prestazione vista in campo Netto 4-0 sul modesto Rapid Vienna e qualificazione agli ottavi di. Per l’Inter è il terzoin 3 gare dopo l’esplosione del caso Icardi, ancora assente per infortunio nella partita di ieri. Senza l’argentino sono 7 i gol segnati in 3 partite fra campionato ed. Mettiamola così: avendo perso il propriotore simbolo poteva andare molto peggio. Intervistato nel post gara Lucianoglissa sul caso Icardi e preferisce concentrarsi sulla buona prestazione di chi hato, della, dando il giusto merito ai suoi dopo la vittoria: “lain questo periodo sta migliorando, non facciamo più errori banali come in precedenza, ma non dobbiamo alludere a cose successe in questo ...