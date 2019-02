Europa League | le quote per il passaggio agli quarti di Inter e Napoli

Inter-Eintracht Europa League - tedeschi imbattuti nella competizione : INTER EINTRACHT Europa League – L’infinito duello calcistico tra Germania e Italia metterà in scena a marzo una nuova puntata quando l’Inter sfiderà l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Europa League. L’urna dell’Uefa ha regalato ai nerazzurri un avversario forse poco blasonato ma che contro le italiane non perde da oltre un decennio. L’Inter, […] L'articolo Inter-Eintracht Europa ...

Napoli-Salisburgo Europa League - ecco chi sono gli avversari di Ancelotti : NAPOLI SALISBURGO Europa League – Negli ottavi di Europa League, il 7 e il 14 marzo, il Napoli dovrà affrontare il Salisburgo di Marco Rose. La squadra di Ancelotti ha evitato il Chelsea e l’Arsenal, ma ora dovrà vedersela con il capocannoniere Moanes Dabour. Il Salisburgo è stato fondato il 13 settembre 1933 e si […] L'articolo Napoli-Salisburgo Europa League, ecco chi sono gli avversari di Ancelotti proviene da Serie A News ...

L'urna di Europa League è benevola : il Napoli pesca il Salisburgo : Si è concluso il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. A Nyon L'urna ha regalato avversari diffcili ma non proibitivi per Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti...

Il Salisburgo è l'avversaria del Napoli degli ottavi di Europa League : le cose da sapere : Grande ritmo e grande pressing. Da quando la Red Bull ha preso in mano la squadra sono arrivati 9 titoli nazionali negli ultimi 12 anni, e l'ascesa continua anche in Europa. Lo scorso anno Lazio ...

Europa League : nei sorteggi l'Inter pesca il Francoforte - il Salisburgo per Ancelotti : Alle ore 13.00 di oggi si sono tenuti a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale di Uefa Europa League, la seconda competizione per importanza in Europa. Ad approdare agli ottavi sono state 16 squadre di cui: 3 spagnole, 2 inglesi, 2 italiane, 2 russe, 2 ucraine, una austriaca, una tedesca, una ceca, una portoghese e una francese. Il Napoli e l'Inter dopo aver battuto in scioltezza rispettivamente Zurigo e Rapid Vienna si trovano dunque agli ...

Europa League - gli orari degli ottavi di finale di Inter e Napoli : Inter e Napoli grandi protagoniste dell’Europa League, diramati anche gli orari degli ottavi di finale I sorteggi di Europa League hanno stabilito le squadre che affronteranno agli ottavi di finale Napoli ed Inter. Ad attendere la squadra allenata da Carlo Ancelotti sarà il Salisburgo, mentre a scontrarsi con i nerazzurri sarà l’Eintracht Francoforte. Dopo la comunicazione delle date, la Uefa ha diramato anche gli orari dei ...

Insigne - vogliamo finale Europa League : ANSA, - NAPOLI, 22 FEB - ''L'obiettivo è la finale di Europa League''. All'indomani della vittoria sulla Zurigo, Lorenzo Insigne descrive ai microfoni di Radio Kiss Kiss le proprie sensazioni e le ...

Europa League : i segreti del Salisburgo - l'avversaria del Napoli : L'urna di Nyon al Napoli non ha regalato la suggestione Chelsea dell'ex Sarri ma un avversario comunque di tutto rispetto. Il Napoli sfiderà agli ottavi di Europa League il Salisburgo e torna in casa ...

Europa League : i segreti dell'Eintracht Francoforte - l'avversaria dell'Inter negli ottavi : Il sorteggio non è stato per nulla benevolo con l'Inter che ha pescato i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. I nerazzurri giocheranno la partita d'andata del 7 marzo in trasferta e il ritorno il 14 a ...

Napoli - Insigne : «Il nostro obiettivo è la finale di Europa League» : Napoli - Dopo il successo contro lo Zurigo , Lorenzo Insigne ha confessato ai microfoni di Radio Kiss Kiss le ambizioni azzurre: "Crediamo di poter fare strada in Europa League, l'obiettivo è la ...

L'Eintracht è l'avversaria dell'Inter degli ottavi di Europa League : le cose da sapere : Unico ottavo tra due squadre hanno vinto nella loro storia la vecchia Coppa Uefa. Hütter ha ereditato la panchina di Kovac e messo in mostra un calcio offensivo e divertente. Record di punti nel ...

Europa League - Eintracht e Salisburgo "esultano" : "Felici dell'abbinamento" : L'urna dell'Europa League è stata benevola con Inter e Napoli, ma a giudicare dai primi commenti, anche le loro avversarie, Eintracht Francoforte e Salisburgo , sembrano essere contente. "Abbiamo ...

Europa League : l'Inter pesca l'Eintracht - ostacolo Salisburgo per il Napoli : Urna dolce-amara per le italiane negli ottavi di Europa League . A Nyon Inter e Napoli evitano il derby, Chelsea e Arsenal, ma pescano due avversari ostici. La squadra di Spalletti dovrà vedersela con ...

Europa League - Zanetti : “Eintracht squadra tosta. Icardi? Deve risolvere” : Javier Zanetti ha colto l’occasione per commentare il sorteggio di Europa League. L’Inter pesca l’Eintracht Francoforte, squadra tosta e ben organizzata, ma che l’Inter potrebbe superare agevolmente grazie alla qualità superiore. Zanetti, dal canto suo, ha così commentato: “Dobbiamo prepararci al meglio. Noi tra i favoriti? L’Inter Deve giocare sempre per arrivare in fondo a […] L'articolo Europa League, ...