Eurolega | risultati e classifica dopo la 23ª Giornata – Fenerbahce ok senza patemi

sportfair

: Eurolega, 23.a giornata: risultati e classifica aggiornata - basketissimo : Eurolega, 23.a giornata: risultati e classifica aggiornata - zazoomnews : Classifica Eurolega 2018-2019 Risultati Calendario Date orari e programma - #Classifica #Eurolega #2018-2019 - zazoomblog : Classifica Eurolega 2018-2019 Risultati Calendario Date orari e programma - #Classifica #Eurolega #2018-2019 -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Si conclude la 23ªdicon la vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco, sorridono anchee Panathinaikos che stendono Darussafaka e Khimki Cala il sipario sullanumero 23 di, che vede al comando sempre ilche non lascia scampo al Darussafaka nel testa-coda di questo pomeriggio. I turchi si impongono con il punteggio di 75-97, ristabilendo le distanze con il CSKA Mosca uscito vincitore ieri dal match con il Gran Canaria.Sorride anche la terza in, cioè il Real Madrid, che non lascia scampo al Bayern Monaco davanti al pubblico del WiZink Center. I tedeschi restano in partita per due quarti, prima di cedere di schianto nel secondo tempo e incassare una pesante sconfitta. Vince e convince anche il Panathinaikos che supera 94-85 il Khimki, mentre il Buducnost cede in trasferta allo Zalgiris Kaunas....