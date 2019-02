Enea | slitta al 1° aprile il termine per le comunicazioni per il bonus casa

Comunicazione Enea ristrutturazioni - slitta ancora al 1° aprile : come fare : Si avrà ancora più tempo per presentare la Comunicazione Enea per i lavori di ristrutturazione effettuati in casa propria, considerando che il sito dell’Ente è andato in tilt per gli eccessivi accessi: dall’iniziale termine del 19 febbraio, la data ultima in cui si può inviare la Comunicazione obbligatoria, c’è stato uno slittamento, prima a giovedì 21 febbraio 2019, e ora una nuova proroga al 1° aprile 2019. Si allunga quindi decisamente ...

Bonus casa - l’invio all’Enea slitta al 1° aprile : Quaranta giorni in più. È stata prorogata al 1° aprile la scadenza per l’invio all’Enea dei dati relativi ai lavori di risparmio energetico “generici”: cioè quelli agevolati con il Bonus del 50% per il recupero edilizio. Il nuovo termine riguarda tutti gli interventi conclusi nel 2018...