Emmanuel Macron | lo schifo in tv del suo ministro davanti ai bimbi | Come sparare

Emmanuel Macron e Matteo Salvini - ci penso io! La proposta di Carla Bruni : In copertina sul magazine Elle, in uscita domani, 21 febbraio, si sono le modelle Cindy Crawford, Carla Bruni, Elle Macpherson e Maria Carla Bosconom, quattro modelle che hanno un rapporto speciale con la rivista di moda. Tra le altre cose, la moglie di Nicolas Sarkozy Carla Bruni racconta: "Ho iniziato a fare la modella sognando la copertina di Elle. Uno dei miei primi servizi fotografici fu proprio per Elle Francia, ricordi indimenticabili". E ...

Emmanuel Macron - mossa sporca in Libia per boicottare i piani italiani : Ora la Francia di Emmanuel Macron ci "prova" con la Libia. Tutto è accaduto a margine della recente conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove come rivela ilgiornale.it il ministro della difesa francese Florence Parly ha incontrato il premier libico riconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez

Giuseppe Conte - Emmanuel Macron lo ignora. Tratterà solo con Sergio Mattarella : D'ora in poi Emmanuel Macron ignorerà Giuseppe Conte e Tratterà solo con Sergio Mattarella. La tensione tra Italia e Francia non si è allentata del tutto ma dopo l'incontro dell'ambasciatore Christian Masset al Quirinale e l'invito formale per una visita di Stato in Francia, la crisi vera e propria

Sergio Mattarella usato da Emmanuel Macron - il gioco sporchissimo del francese : 'In teoria - ora...' : Ha usato Sergio Mattarella per salvare la propria poltrona dagli attacchi di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini . La mossa sporchissima di Emmanuel Macron è svelata da una fonte diplomatica francese, ...

Sergio Mattarella usato da Emmanuel Macron - il gioco sporchissimo del francese : "In teoria - ora..." : Ha usato Sergio Mattarella per salvare la propria poltrona dagli attacchi di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini. La mossa sporchissima di Emmanuel Macron è svelata da una fonte diplomatica francese, nel giorno dell'incontro tra il presidente della Repubblica e l'ambasciatore dell'Eliseo a Roma Christ

Francia - la pagliacciata di Emmanuel Macron è finita : torna l'ambasciatore a Roma : La pagliacciata di Emmanuel Macron è finita: l'ambasciatore francese richiamato la settimana scorsa rientrerà oggi, venerdì 15 febbraio, a Roma. Lo riferisce il ministero francese per gli Affari europei. L'annuncio è arrivato su Radio Rtl, dove a parlare è stata Nathalie Loiseau, ministro per gli Af

Emmanuel Macron - la Francia stana immigrati con lo spray urticante : ha ancora il coraggio di farci la morale? : Ci fa la moralina ogni volta che blocchiamo l'attracco di una nave per impedire che frotte di immigrati sbarchino in Italia. Ma, al solito, la Francia usa le maniere forti, quando si tratta di impedire che un paio di clandestini oltrepassino i suoi, di confini. E' accaduto sul treno Ventimiglia-Nizz

Giorgia Meloni a DiMartedì svela la vergogna del Pd : "Emmanuel Macron ci insulta - e loro..." : La tensione con la Francia resta altissima. Se possibile, cresce ancora: Emmanuel Macron, bypassando il governo, ha avuto un contatto telefonico direttamente con Sergio Mattarella. A telefonare sarebbe stato Macron: l'ennesimo sfregio all'esecutivo gialloverde, con il quale rifiuta di parlare, rivol

Emmanuel Macron disperato - per salvarsi il didietro copia Matteo Salvini : svolta nazionalista : Da quando il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha iniziato a ritagliarsi il ruolo di garante dell' ordine repubblicano contro le violenze dei più estremisti tra i gilet gialli, i sondaggi hanno iniziato a sorridere. La strategia del "c'est moi ou le chaos", come emerso nell' ultima rilevazione dell' istituto Ifop, ha fatto guadagnare all' inquilino dell' Eliseo ben 11% in 2 mesi, riportandolo al livello pre-crisi: 34% di ...

Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron - la telefonata : dal Colle un clamoroso schiaffo a Di Maio e Di Battista : Colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron ed il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma Christian Masset per consultazioni. Ne dà ...

Emmanuel Macron - altri guai : quel favore del suo amichetto Benalla all'oligarca russo - caso all'Eliseo : Emmanuel Macron deve fare i conti con una nuova imbarazzante accusa che riguarda il suo ex consigliere e bodyguard, Alexandre Benalla, in affari con alcuni controverse figure russe. Secondo la testata indipendente francese Mediapart, Benalla a dicembre 2018 aveva firmato un contratto con oligarchi r

Emmanuel Macron si mangia l'Italia - le mani dei francesi sull'Istat : Riecco il paradosso Italia-Francia: mentre fa sfilare Air France dal salvataggio Alitalia, ci blocca l' acquisizione Ficantieri-Stx e s' incavola come una biscia per le "ingerenze" di Salvini e Di Maio, be', monsieur Macron rischia di papparsi la parte più importante del sistema statistico italiano.

Emmanuel Macron - il piano per fare fuori Di Maio e Conte : sempre peggio - il disastro a fine mese : Emmanuel Macron non sembra avere alcuna intenzione di confrontarsi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per riportare a un clima civile i rapporti tra Francia e Italia. Nella strategia del presidente francese, il premier italiano è stato del tutto scartato, considerando il peso politico de

Emmanuel Macron - ricatto finanziario all'Italia : titolo di Stato - ecco perché ci può rovinare : Occhio, perché a furia di tirare la corda oggi e tirarla domani, la corda poi si spezza. Va bene fare gli sbruffoni parlando di Franco Cfa, di Francia colonialista e via andando. Poi, però, il conto può essere ben più salato di un richiamo a Parigi dell'ambasciatore francese a Roma. Già venerdì 8 fe