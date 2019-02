È stato firmato l' ordine di carcerazione per Formigoni

agi

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il sostituto Pg di Milano Antonio Lamanna hal'di esecuzione della pena per Roberto. L'ex presidente della Regione dovrà scontare 5 anni e 10 mesi di carcere nell'ambito della vicenda Maugeri. Stando a quanto apprende l'Agi, dopo che la sentenza della Cassazione è stata trasmessa a Milano, il Pg ha, come da prassi in questi casi, l'di esecuzione della pena.ha comunque ancora la possibilità di costituirsi in carcere. Nell'di esecuzione della pena che gli è stata inflitta in via definitiva ieri dalla Cassazione, c'è scritto che Robertodovrà espiare la condanna nel carcere di Bollate. È quanto si apprende in ambienti giudiziari.