Dopo lo sgombero evitato CasaPound ha un nuovo motto

Nuovo rogo nella tenDopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante. Il Viminale 'Via allo sgombero da subito' : Si muore ancora di freddo e di fuoco nella tendopoli di San Ferdinando, il ghetto che da anni ospita i braccianti migranti della Piana di Gioia Tauro. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, un Nuovo ...

Migranti - incendio nella tenDopoli di San Ferdinando : un morto. Salvini : «Faremo lo sgombero» : Il rogo è scoppiato nella notte nella baraccopoli abusiva in provincia di Reggio Calabria, dove nei mesi scorsi già altri extracomunitari erano morti in incidenti simili

Torino : Dopo lo sgombero degli anarchici il Borgo Aurora è diventato un fortino : Gabbie in stile G8 di Genova all'ingresso del quartiere, poliziotti che controllano i documenti di chi vuole passare e se non si ha la residenza in una di queste strade, non si entra. Se si vuole ...

Dopo la guerriglia di sabato sera per lo sgombero dell'Asilo Occupato - il consigliere leghista : 'Ci vuole un po' di Scuola Diaz'. Ma poi si ... : ... molto spesso, oggetto di attenzioni indesiderate da parte di chi preferisce la violenza alla dialettica politica".

Torino : guerriglia urbana Dopo sgombero centro sociale : guerriglia urbana oggi a Torino durante il corteo dei centri sociali, scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un ex asilo avvenuto venerdì scorso. Tutta l'area tra il centro storico e Porta Palazzo è rimasta isolata per ore, messa a ferro e fuoco da "qualche centinaio di delinquenti" come ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il bilancio dei disordini è di 12 arrestati tra i manifestanti e 4 feriti, di cui uno grave. ...

Torino : guerriglia urbana Dopo sgombero centro sociale. Salvini : "Pacchia finita" : guerriglia urbana oggi a Torino durante il corteo dei centri sociali, scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un ex asilo avvenuto venerdì scorso. Tutta l'area tra il centro storico e Porta Palazzo è rimasta isolata per ore, messa a ferro e fuoco da "qualche centinaio di delinquenti" come ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il bilancio dei disordini è di 12 arrestati tra i manifestanti e 4 feriti, di cui uno grave. ...

Dopo uno sgombero - provate con le case mobili : Un mese Dopo lo sgombero della fabbrica ex Penicillina in rovina, alcuni occupanti si sono fatti rivedere. D’altronde non hanno dove andare. E’ il guaio cronico di un’amministrazione che procede agli sgomberi senza soluzioni alternative stabili. Dato l’immutabile stato d’incertezza è il caso di dota

Gallarate - Dopo lo sgombero Sinti senza casa : ‘Non sappiamo dove andare - restiamo’. Lega : ‘Nuovo campo? Se lo comprino’ : Per i Sinti di Gallarate ancora nessuna soluzione. dopo lo sgombero del campo in cui vivevano da 11 anni e il mese passato in albergo a Somma Lombardo, dal quale sono stati costretti a uscire il 31 dicembre scorso, alcune famiglie sono costrette a vivere in camper o alloggi di parenti e amici, per non passare la notte in strada. Al momento le proteste non hanno portato ad alcun risultato concreto e i disagi per le famiglie con diversi minori al ...