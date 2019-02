Dirty Dancing alla Saison culturelle

Domani al Rendano e giovedì al Cilea prima assoluta in Calabria di Dirty Dancing : In Paesi di consolidata tradizione di spettacoli musicali, come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo. In Italia, lo spettacolo ha debuttato nel 2014 ...

Grey’s Anatomy : anche Jennifer Grey - la Baby di Dirty Dancing - entra nel cast : A pensarci bene, è perfetto: Jennifer Grey entrerà a far parte del cast di Grey’s Anatomy. L’attrice americana, diventata famosissima grazie al successo del personaggio di Baby in Dirty Dancing nel 1987 (prima era apparsa anche in Cotton Club), sarà parte della 15esima stagione dell’amatissimo medical che racconta la storia di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo – che qualche tempo fa ha ammesso di non parlare più ...