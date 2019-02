Diretta Milan-Empoli | streaming | TV | quote e pronostico – LIVE 3-0

Milan-Empoli 2-0 - risultato e Diretta live : Milan-Empoli, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Milan-Empoli : streaming - TV - quote e pronostico – LIVE 2-0 : Milan-Empoli: la cronaca del secondo tempo 51 ‘ ANCORA GOL DEL MILAN! 2 a 0!! Castillejo serve Kessiè in area, scavetto dell’ivoriano che batte ancora Dragowski 49 ‘ GOL DEL MILAN! Palla dentro di Calhanoglu dalla destra per Piatek che arriva con il piatto destro insacca alle spalle di Dragowski! 48 ‘ Caputo fa da sponda in area per Krunic che prova il piazzato ma manda alle stelle sprecando una buona ...

Milan Empoli in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Milan Empoli Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Fischio d’inizio Leggi anche: Milan-Empoli streaming LIVE, ecco dove e come vedere il match Milan Empoli Cronaca LIVE, il tabellino Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso Empoli (3-5-2): […] L'articolo Milan Empoli in Diretta ...

