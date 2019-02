DIRETTA | Hellas Verona - Salernitana 1-0 - Pazzini guida l' assalto agli amaranto

Serie B : Hellas Verona-Salernitana in DIRETTA tv su Rai Sport venerdì 22 febbraio : Il campionato di Serie B proporrà la 25ª giornata nel weekend. L’anticipo in programma venerdì 22 febbraio 2019 vedrà sfidarsi Hellas Verona e Salernitana. Il match verrà giocato alle ore 21.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi e potrà essere guardato in diretta tv su Rai Sport, oltre che su DAZN. I ragazzi di Fabio Grosso sono reduci dalla vittoria in trasferta per 2-1 sul campo dello Spezia. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Luca Mora, ...

Risultati Serie B DIRETTA live - la classifica : match davanti al pubblico amico per Palermo e Hellas Verona : Risultati Serie B diretta live – Continua il programma valido per la 17^ giornata del campionato di Serie B, un turno che ha regalato importanti indicazioni e che si preannuncia anche scoppiettante anche per le zone alte della classifica. Nei primi due match successo davanti al pubblico amico per il Brescia contro la Cremonese, colpo grosso invece della Livorno sul campo del Carpi. Oggi altre squadre in campo ma è una giornata triste ...