Dieci duetti con tutti gli ospiti di Sanremo Young del 22 febbraio con Ron | Marco Masini

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Sono ufficialiglididel 22, percon i concorrenti rimasti in gara all'interno del teen talent condotto da Antonella Clerici. Il secondo appuntamento con il programma prenderà il titolo di Greatest Hits ed è per questo che sono stati chiamati alcuni degli artisti che hanno partecipato al Festival dicosì da supportarli nelle esibizioni che saranno giudicate dall'Academy come accaduto nella prima puntata andata in onda il 15scorso.Sarannodella puntata didel 22Ron, Sergio Cammariere, Roberto Vecchioni,, Povia, Mietta, Gigliola Cinquetti, Alexia, Nomadi e Bianca Atzei. A giudicare le esibizioni sarà l'Academy ma anche l'intervento del televoto, con i numeri attivi 894.22 da numero fisso, 475.475.0 per votare via sms.Lo Showdown, quello con il quale si determinerà ...