Diabete | sarà possibile guarire? Ecco come cambieranno le cure per combattere la glicemia

meteoweb.eu

: @BeckHeinz sarà con noi venerdì 15 marzo alle ore 12.30 alla presentazione del libro 'Diabete e Alimentazione' a… - Direzione_Nord : @BeckHeinz sarà con noi venerdì 15 marzo alle ore 12.30 alla presentazione del libro 'Diabete e Alimentazione' a… - erosolomestesso : @Danireport il diabete sarà la sua giusta punizione - ildottormea : RT @FondazioneEnpam: Addio puntura, l’insulina si ingoierà. Sarà come assumere una compressa ricevendo però una puntura indolore. I primi a… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)cambierà la cura contro ildi tipo 2?da questo malattia? Dal ‘pancreas artificiale’ autonomo in grado di rilasciare non solo insulina ma anche altri ormoni che regolano lail glucagone, alle staminali indotte, ovvero riprogrammate per differenziarsi in cellule che producono insulina e impiantate senza l’utilizzo di immunosoppressione, fino ad algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale.Questi gli scenari futuri nella cura delche “entro 5 anni” diventeranno realtà “a nostra disposizione”, disegnati da Lorenzo Piemonti, direttore dels Research Institute dell’Irccs San Raffaele di Milano, parlando all’Adnkronos Salute a margine del congresso internazionale Attd 2019 in corso a Berlino.“Non posso certo dire che pancreas artificiale autonomo e staminali ...