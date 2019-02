Di Maio incontra l' ambasciatore di Francia Masset

Di Maio incontra ambasciatore francese : ... come il sostegno alla crescita e il rafforzamento della politica industriale". Di Maio e Masset hanno anche affrontato il tema delle cooperazioni industriali in corso, specie in materia d'...

"Con noi i paramilitari pronti a far cadere il Governo". Così Christophe Chalençon - il gilet giallo incontrato da Di Maio e Di Battista : Christophe Chalençon è uno dei leader dei gilet gialli. incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, quando le due anime del Movimento 5 stelle andarono a portare il proprio sostegno al movimento francese, Intervistato da Piazzapulita minaccia, in un fuori onda, una vera e propria guerra civile. "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il Governo. Oggi è tutto calmo ma ...

Blutec - delegazione incontra Di Maio : tavolo tecnico anticipato al 23 febbraio. Orlando : “Aspettiamo interventi concreti” : La protesta della Blutec è arrivata a Roma. Ieri, dopo sei giorni di proteste, il ministero dello Sviluppo economico ha scelto di convocare il tavolo tecnico di confronto il 5 marzo. Oggi una delegazione di sindaci e amministratori del comprensorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è arrivata nella Capitale. Il gruppo ha organizzato un sit-in davanti al Mise con l’obiettivo di far anticipare l’incontro e di tornare a ...

Reddito di cittadinanza - le Regioni incontrano Di Maio e lanciano l’allarme sui Navigator : “Soluzione pasticciata” : Gli assessori regionali al Lavoro e Politiche sociali, al termine dell’incontro odierno con il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, pur ribadendo piena collaborazione per quanto concerne la tempistica del ‘Reddito di cittadinanza‘ continuano a manifestare le loro perplessità sul funzionamento complessivo dello strumento e in particolare sui Navigator: “Così come vengono proposti non vanno bene. ...

"Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia" : Landini ad Huffpost: "Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia. Non capisco senso e utilità soprattutto guardando i rapporti commerciali e imprenditoriali con il governo francese". Il leader della Cgil parla nel corso del corteo che si avvia verso la storica Piazza San Giovanni a Roma. "Il nostro problema non è l'azione politica - aggiunge Landini-. Vogliamo incontro con il governo. Guardando questa piazza piena se ...

Di Maio ha incontrato i gilet gialli sbagliati? : "Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta, non rappresenta il nostro movimento. Lui ha incontrato altre persone, rappresentanti di gruppi diversi dal nostro. Non riconosciamo come leader le persone che ha visto, non siamo stati consultati. Non ci sono leader, quello dei gilet gialli è un movimento di popolo. Tutti possono essere gilet gialli". Parola di Maxime Nicolle, uno dei leader dell'ala dura dei gilet gialli, che oggi è ...

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

Gilet gialli a Sanremo : 'Di Maio non ha incontrato un leader' : Roma, 8 feb., askanews, - Luigi Di Maio 'non ha incontrato un leader dei Gilet gialli', ma il movimento francese 'non ha nulla contro di lui'. A dirlo è Maxime Nicolle, 31 anni, 'lavoro interinale ...

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...

Di Maio non ha incontrato i rappresentanti del movimento dei gilet gialli : Da Maxime Nicolle arriva un annuncio di una manifestazione a Sanremo. Uno dei principali leader dei gilet gialli ha comunicato

Italia-Francia - Di Maio : Disponibili a incontrare governo francese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Chi è Chalencon - il leader dei gilet gialli che ha incontrato Di Battista e Di Maio : La formazione politica deve anche fare i conti con la concorrenza di altre liste di gilet gialli, in lizza per le europee. La lista non è vista di buon occhio dai 'falchi' dei gilet gialli, come ...