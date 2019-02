Dg Dinamo Kiev | ' Vorremmo giocare contro squadre russe | il Chelsea'

calciomercato

: #EuropaLeague #UEL le possibili avversarie del #Napoli (domani sorteggio ore 13) 5/5: Siviglia, Arsenal, Chelsea 4/… - claudioruss : #EuropaLeague #UEL le possibili avversarie del #Napoli (domani sorteggio ore 13) 5/5: Siviglia, Arsenal, Chelsea 4/… - JuventusFCYouth : FULL-TIME Finisce 3 a 0 per la Dinamo Kiev, che si qualifica agli ottavi. Termina qui l'avventura europea dei bian… - JuventusFCYouth : #UYL, termina a Kiev l'avventura della Primavera. Il match report ?? -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) I calciatori sono sempre pronti aanche in Russia, ma qualcosa non funziona se la politica non esce dallo sport'.