Dakota Johnson | Le mestruazioni mi sconvolgono corpo e cervello | gli sbalzi

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Lepossono causare malessere e nemmeno le star del cinema vengono risparmiate da questo tipo di problematica. Per esempio l'attrice, in un'intervista a InStyle, ha raccontato quali sono le sue difficoltà mensili.Sono sincera: gliormonali durante il ciclo mestruale mi rovinano la vita ogni mese.L'attrice - divenuta nota al grande pubblico per la sua interpretazione nella saga filmica Cinquanta Sfumature tratta dai romanzi dalla scrittrice inglese E. L. James - ha spiegato nel dettaglio quali sono i problemi che si trova a fronteggiare ogni mese.Il mio seno diventa otto volte più grande rispetto al normale: è incredibile come, nonostante accada con regolarità, per me si riveli sempre un trauma. Non riesco proprio ad abituarmi e ogni volta sono sconvolta da ciò che succede al mioe al mio ...