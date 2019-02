CUPRA Formentor | la concept spagnola dal carattere sportivo FOTO

sportfair

: Il marchio #Cupra festeggia il suo primo anno con la concept #Formentor, una Suv ibrida da 245 CV che si vedrà al S… - quattroruote : Il marchio #Cupra festeggia il suo primo anno con la concept #Formentor, una Suv ibrida da 245 CV che si vedrà al S… - DriveAndRideCom : CUPRA Formentor. La concept car farà il suo debutto mondiale al prossimo Salone di Ginevra - OttantaMagic : La #cupra #formentor sarà presentata al #GIMS2019 #GimsSwiss ed è il primo modello non derivato da una Seat esisten… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il nuovo modello monta il prestazionale motore ibrido plug-in die si avvale delle tecnologie più avanzate per offrire un’esperienza di guida senza eguali In occasione del suo primo anniversario,ha deciso di sorprendere il pubblico presentando la vettura più incredibile, dinamica e accattivante che abbia mai costruito: la. Con un accattivante design esterno in grado di catturare lo sguardo, un abitacolo estremamente accogliente per guidatore e passeggeri dotato di tecnologie all’avanguardia e con un propulsore dalle prestazioni ineccepibili,rappresenta una finestra sul futuro di questo marchio contraddistinto dalle elevate prestazioni.Quest’auto combina i pregi di una vettura prestazionale con le qualità di un SUV, in un momento in cui il segmento dei CUV è destinato a crescere esponenzialmente. È la dimostrazione ...