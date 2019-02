Crosetti: “Il cinque di Ronaldo sono i gol che ha rischiato di prendere la Juve”

ilnapolista

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il giorno dei processi È il giorno dei processi. All’indomani del 2-o subito dall’Atletico Madrid, i quotidiani approfondiscono la situazione della Juventus che al ritorno dovrà segnare tre gol senza subirne. E sotto accusa finisce anche Cristiano. Ecco cosa scrive Mauriziosu Repubblica:Alla Juventus lo hanno preso per vincere la Champions: per l’ennesimo scudetto, senza offesa bastava e avanzava Higuain. Lo hanno preso per il fatturato, ma se poi crolli in questo modo in campo, precipita anche la Borsa. Lo hanno scelto perché trascinasse, invece a Madrid è stata la pochezza collettiva bianconera a prendersi lui.E ancora: “è sensibilissimo. Pianse come un bambino per quell’espulsione ingiusta al debutto in Champions, e mercoledì ha risposto alle provocazioni del pubblico come un Mourinho qualunque. Non pago di quell’insulso 5 mostrato alla ...