' Croce e delizia' con Gassmann e Bentivoglio | padri | figli e nonni innamorati

I genitori-coach : Croce o delizia degli assi del tennis? Il caso Yibing : “Non lavoro più con Wu Yibing, che ha sicuramente il diritto di avere un coach i cui punti di vista siano più in linea con quelli della madre”. Il tweet di Sven Groeneveld, allenatore doc di Ana Ivanovic e Maria Sharapova, e fino a l'altroieri del più promettente tennista cinese, rilancia l'annoso dilemma dei genitori-coach , super coach, manager, sponsor, tutto, sicuramente ingombranti nella vita degli campioni di famiglia. Nello sport in ...

