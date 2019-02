Cristel Carrisi annuncia la sua seconda gravidanza

people24.myblog

(Di venerdì 22 febbraio 2019)è di nuovo in dolce attesa e Al Bano e Romina Power,sono super felici. Il settimanale Gente mostra le foto dellachelae il marito Davor Luksic vivono a Zagabria e hanno già un bimbo Kai, che ad agosto quando nascerà la sorellina avrà 15 mesi. “Sarà bellissimo crescerli insieme. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini” ha detto la. “E’ stata una sorpresa, arrivata all’improvviso in una bella fase della mia vita. Davor e io desideriamo una famiglia numerosa, come quella dalla quale proveniamo… – ha detto– Mamma Romina Power, sentiva che questa volta sarebbe stata femmina, dice che ne era certa…”.si è sposata con Davor Luksic il 3 settembre del 2016 e da allora vive nella capitale croata. “Sono nonni speciali e affettuosi. Mamma è ...