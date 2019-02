Corruzione | arrestato l' imprenditore Ezio Bigotti

Messina - arrestato l'imprenditore Bigotti. " Corruzione in atti giudiziari e falso" : E' il manager piemontese del gruppo STI, aggiudicatario di diverse commesse della Consip. Coinvolto anche un ex tecnico Eni

Corruzione - arrestato direttore Agenzia Entrate Salerno : Pratica un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi: finisce ai domiciliari il direttore dell' Agenzia delle Entrate di Salerno . Emilio Vastarella è coinvolto ...

Salerno - arrestato per Corruzione il direttore dell’Agenzia delle Entrate : faceva maxi sconti in cambio di gioielli : È stato arrestato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno , Emilio Vastarella, dopo esser stato scoperto a praticare un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi. A smascherarlo è stata un’indagine per corruzione condotta dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Salerno e coordinata dalla Dda. Oltre a Vastarella – al quale sono stati concessi i domiciliari – sono ...

Corruzione - arrestato il vicesindaco di Erice : “Pressioni per affidare lavori a impresa amica” : Pressioni su un dirigente del Comune per far aggiudicare i lavori a un’impresa sponsorizzata da lui. Per questo motivo è stato arrestato il vicesindaco di Erice, in provincia di Trapani. Salvatore Angelo Catalano che ora è ora ai domiciliari per ordine del gip con le accuse di Corruzione e abuso d’ufficio. Secondo la procura di Trapani, “alcuni imprenditori, a discapito di altri, erano soliti aggiudicarsi direttamente lavori pubblici ...