‘Contro tagli e nuova maturità bocciamo governo’ | studenti in piazza

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Roma – “Contro ie lamaturita’il governo”. È una sentenza senza appello quella degliche questa mattina si sono radunati in 30 piazze d’Italia per ribadire Il proprio ‘no’ alle politiche del governo sulla scuola. A Roma la protesta e’ partita dale Ostiense, per il consueto corteo in direzione Miur, dove terminera’ con un breve presidio.Glipuntano il dito contro lamaturita’ targata Marco Bussetti. “Il nuovo esame e’ un esperimento- ha detto Ludovico- a cui noi non siamo preparati. Siamo cavie da laboratorio”. E in attesa che l’esame diventi realta’ ad essere respinti per ora, secondo gli, sono i rappresentanti del Governo presente e passato.Ad accompagnare il corteo infatti, decine di foto di Bussetti, Di Maio, Salvini e Renzi ...