Consigliere comunale insulta Emma Marrone su Facebook La Lega si dissocia e annuncia

Frase sessista su Emma - Consigliere comunale è stato espulso dalla Lega : Ogni testa è un piccolo mondo, si sa, ma certe volte può essere davvero molto piccolo. Così come è piccolo l’universo dei social, che sebbene sconfinato all’apparenza, porta ogni pensiero e ogni ragionamento, anche il più idiota, sulla bocca e sullo ‘schermo’ di tutti. Si potrebbe riassumere in questo modo la vicenda che ha provocato l’espulsione di un consigliere leghista del comune di Amelia, in provincia di Terni. Il soggetto in questione si ...

Post sessista contro Emma Marrone - la Lega espelle un suo Consigliere comunale di Amelia : 'Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio' è il Post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliano Galli, a commento del link di una notizia su un ...

Post sessista contro Emma Marrone - la Lega espelle un suo Consigliere comunale di Amelia : Massimiliano Galli aveva pesantemente offeso su Facebook la cantante che in un suo concerto aveva invitato ad aprire i porti

Luigi Di Maio - dopo il voto su Diciotti è fuga dal M5s : il Consigliere comunale lo molla : Il voto sulla piattaforma Rousseau che ha respinto l'autorizzazione a procedere sul cado Diciotti contro Matteo Salvini sta spaccando il Movimento Cinque Stelle, facendo registrare da Nord a Sud proteste e qualche clamoroso gesto di abbandono. È il caso del consigliere comunale di Casarano, in provi

Casarano - Consigliere comunale M5S lascia il gruppo in polemica sul voto "salva Salvini" : Sfogo e solidarietà da ogni parte dopo l"amaro sfogo, sulla sua pagina Facebook, di un consigliere comunale Cinque Stelle dopo le sue dimissioni a margine della scelta del movimento di non far processare il Ministro all"Interno. Solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di delusioni che allontanano non solo gli elettori ma anche dirigenti della prima ora poi eletti anche rappresentanti del popolo. La strategia Cinque Stelle? ...

Si è dimesso Kevin Masocco - Consigliere comunale della Lega a Bolzano che aveva parlato in un messaggio audio di una «dj da violentare» : Si è dimesso Kevin Masocco, consigliere comunale della Lega a Bolzano finito nei giorni scorsi al centro di una polemica per le parole violente e sessiste contenute in un messaggio vocale inviato su WhatsApp, che gli era stato attribuito dai giornali

Viareggio - bagarre in Consiglio comunale : Consigliere si getta a terra - la presidente bestemmia : La presidente Gifuni ha imprecato al microfono, durante la seduta a dir poco tesa: un consigliere ha protestato, gettando il microfono e poi si sdraiato a terra. Si è reso necessario l’intervento della Polizia municipale.Continua a leggere

Viareggio - bagarre in Consiglio comunale : Consigliere protesta - getta il microfono e si sdraia a terra : bagarre stamattina in Consiglio comunale a Viareggio (Lucca), dov’era in corso il dibattito per l’approvazione del nuovo regolamento urbanistico: il consigliere comunale Peppino De Stefano del Gruppo Misto ha protestato più volte e, quando la sua contestazione non ha sortito alcun effetto, ha strappato i microfoni dalla sua postazione in Assise e li ha scaraventati a terra. Poi, ha raggiunto il banco del sindaco e si è sdraiato sul ...

Pisa - Consigliere comunale resta seduto durante il minuto di silenzio per la Shoah : espulso - Sky TG24 - : Polemiche per il gesto di Manuel Laurora che è stato espulso dall'Aula "per comportamento altamente lesivo delle istituzioni". Il sindaco Michele Conti, anche lui esponente del Carroccio, ha ...

Pisa - Consigliere comunale resta seduto durante minuto di silenzio per le vittime della Shoah : Manuel Laurora, eletto come indipendente nelle liste della Lega, è poi stato espulso dall'aula. Il sindaco Michele Conti: "Comportamento grave"

Pisa - resta seduto per il minuto di silenzio per la Shoah : Consigliere comunale della Lega espulso (dal presidente della Lega) : A ottantuno anni dall’emanazione delle leggi razziali c’è ancora chi si rifiuta di commemorare le vittime della Shoah. Succede a Pisa, in consiglio comunale, dove Manuel Laurora – leader del movimento locale “No moschea”, eletto nelle liste della Lega, ma non iscritto al partito – è rimasto seduto per tutto il minuto di silenzio osservato dal resto dell’assemblea cittadina in occasione del programma per ...

Pisa - Consigliere comunale resta seduto durante minuto silenzio per le vittime della Shoah : Manuel Laurora, eletto come indipendente nelle liste della Lega, è poi stato espulso dall'aula. Il sindaco Michele Conti: "Comportamento grave"

'Non nego il fascino del nazismo' - bufera sul Consigliere comunale : ... come il post sui mondiali di calcio vinti dalla Francia, 'per la prima volta una squadra africana vince la coppa del mondo', scriveva Sica sui social, e lo striscione 'Non passa lo straniero' con le ...

Verbania - il Consigliere comunale fan di Mussolini : 'Il fascismo fece strade e scuole' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse