CNH Industrial trova una soluzione intelligente per evitare viaggi senza carico

Indicazioni rialziste per CNH Industrial : Chiusura dell'8 febbraio Risultato positivo per il leader globale nel settore dei capital goods , parte del FTSE MIB , che lievita dello 0,04%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il ...

CNH Industrial - l'utile 2018 vola a 1 - 1 miliardi e il dividendo sale del 30% : Importanti risultati per CNH Industrial che chiude l'esercizio 2018 con un utile netto adjusted di 1.117 milioni di dollari , quasi raddoppiato rispetto ai 651 milioni del 2017. Parallelamente, il ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per CNH Industrial : Brillante rialzo per il leader globale nel settore dei capital goods , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,16%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...