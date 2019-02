Clima | Parigi | in migliaia alla marcia con Greta Thunberg

Parigi - giovani in marcia a difesa Clima : 16.21 Migliaia di giovani in corteo a Parigi contro i cambiamenti climatici. A guidare la manifestazione Greta Thunberg, l'adolescente svedese divenuta icona della lotta per il clima. Al grido di "Nel 2050 sarete morti, non noi", i manifestanti tra cui tanti giovanissimi che hanno "scioperato"a scuola,vogliono sensibilizzare sulla sfida più grande del nostro tempo. Secondo il sito Air Matters, nella capitale francese l'aria oggi è più ...

Amy Klobuchar si candida in vista delle presidenziali Usa : «Rispetteremo l'accordo sul Clima di Parigi» : Si allunga la lista delle donne candidate alle presidenziali americane . La senatrice democratica del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, avvocato, ha annunciato formalmente la sua candidatura alla ...

Cambiamenti Climatici - il ghiaccio dell’Himalaya si sta sciogliendo. Gli accordi di Parigi non bastano : Le temperature in aumento sull’Himalaya, che ospita la maggior parte delle montagne più alte del mondo tra cui l’Everest e il K2, scioglieranno almeno un terzo dei ghiacciai della regione entro il 2100, anche se si dovessero raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. È quanto emerge dal report, pubblicato questa settimana, intitolato Hindu Kush Himalaya Assessment: Climate Change, Sustainability e People , uno ...

Clima e obiettivi dell’Accordo di Parigi : l’Australia potrebbe raggiungerli 5 anni prima del previsto : L’Australia potrebbe raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 5 anni prima del previsto: lo ha rilevato una ricerca dell’Università nazionale australiana, secondo cui il Paese sta installando energia rinnovabile pro capite ogni anno più velocemente di quanto stanno facendo, ad esempio, Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Giappone. La tendenza potrebbe fare raggiungere al Paese gli obiettivi di riduzione delle emissioni ...

Scontro Roma-Parigi - Mattarella : 'Ristabilire immediatamente Clima di fiducia' : Dopo il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore Christian Masset (era dal 1940 che non accadeva qualcosai simile), il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito espresso fermamente la sua posizione. Oltre a dirsi preoccupato, il Capo dello Stato ha ammesso la necessità di preservare e difendere strenuamente la relazione d'amicizia con la Francia, la cui frattura (eventualmente) sarebbe dannosa soprattutto per ...

Clima : il presidente Bolsonaro “per ora” manterrà il Brasile nell’Accordo di Parigi : Il presidente Jair Bolsonaro “per ora” non ritirerà il Brasile dall’Accordo di Parigi sul Clima: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente brasiliano Ricardo Salles a Sao Paulo. “Ci sono dei punti importanti dell’accordo che vogliamo studiare, come quelli che possono portare risorse finanziarie al Paese“, ha spiegato Salles. Nel corso della campagna elettorale, Bolsonaro aveva annunciato che il Brasile ...

Climate change - in Polonia fissate le regole per applicare l'accordo di Parigi : A Katowice in Polonia si è conclusa la Conferenza Onu sul clima, Cop 24,: i quasi 200 Paesi che avevano firmato l'accordo di Parigi nel 2015 hanno raggiunto un faticoso patto su come mettere in ...

