Clima | Greta e i giovani spronano i burocrati Ue ad agire Ma la guerra al carbone è

Greta - la ragazzina che sfida Juncker sul Clima : siete irresponsabili : Bruxelles, 21 feb., askanews, - Una ragazzina svedese di 16 anni ha sfidato oggi a Bruxelles i leader politici dell'Unione europea e del mondo intero a smettere di 'agire come bambini viziati irresponsabili', non ascoltando la comunità scientifica e non garantendo che siano drasticamente ridotte le emissioni responsabili del ...

A Bruxelles oggi tocca a Greta - la 15enne che sciopera per il Clima : Alla studentessa svedese, che dallo scorso agosto sta portando avanti il suo sciopero per il clima, imitata da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo, è stato riservato il compito di ...

Fridays for future : con Greta nella lotta al cambiamento Climatico : Fridays for future è un'iniziativa internazionale per chiedere ai governi di impegnarsi di più contro il cambiamento climatico. Coinvolge ormai gruppi di giovani studenti in diversi Paesi ed è diffusa anche in diverse città italiane.È stata promossa da Greta Thunberg: la ragazza quindicenne svedese che, per sensibilizzare il proprio governo, dal 20 agosto dello scorso anno ha manifestato ogni venerdì di ...

Clima - appello della 16enne Greta a Davos : 'Dovete entrare in panico' - : La giovane, simbolo della lotta contro i cambiamenti Climatici grazie alle proteste ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma, ha parlato davanti a politici e manager lanciando un appello: "Sull'...

"Sul Clima dovete andare in panico" : Greta scuote Davos : Occorre agire immediatamente per il clima , "come se la vostra casa fosse in fiamme". È con questo toccante appello, lanciato a top manager e politici, che la 16enne attivista per il clima Greta ...

A Davos l appello di Greta - la 16enne ecologista 'Sul Clima dovete entrare nel panico' : Anche qui a Davos ha rinnovato la sua richiesta ai politici, ai banchieri, agli assi dell'economia e della finanza, chi potrebbe davvero cambiare le cose: 'dobbiamo ridurre la produzione di C0 2 del ...

L’attivista per il Clima svedese Greta Thunberg scuote Davos : L'articolo L’attivista per il clima svedese Greta Thunberg scuote Davos proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La storia di Greta - 16 anni - che ogni venerdì protesta davanti al Parlamento svedese contro il cambiamento Climatico : ... primo scienziato a calcolare l'effetto serra causato dalle emissioni di biossido di carbonio nel 1896 e noto a molti come il " padre della scienza del cambiamento climatico " - Greta, da quando ha ...

Clima - la 15enne Greta inchioda i leader alle loro responsabilità : Katowice, Polonia, askanews, - Un appello che ha scosso e coscienze quello di Greta Thunberg, 15enne svedese che alla conferenza sul Clima di Katowice, in Polonia, il c.d. "Cops24", ha letto un ...