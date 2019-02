Chirurgia | “inoperabile” perché malata di sclerosi | ernia risolta a Milano

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Maria, 37enne piemontese, da 10 anni una diagnosi dimultipla, soffriva da 6 mesi di “un tremendo dolore alla schiena” causato da un’discale. “Tutti gli ospedali che lei e la sua famiglia avevano contattato si erano rifiutati di operarla“,ritenevano l’intervento tradizionale troppo rischioso considerata la malattia neurologica con cui la giovane convive. Ma i medici del San Paolo dihanno accettato la sfida: l’hanno sottoposta a un intervento di radiologia interventistica mininvasiva “eseguito per la prima volta in Italia“, liberandola dalla sofferenza lombare. Una storia a lieto fine annunciata oggi dall’Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. Maria (nome di fantasia), riferiscono dall’azienda socio sanitaria territoriale, si era rivolta a diverse strutture per cercare di risolvere ...