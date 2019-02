Chiara Ferragni attaccata dagli animalisti per la borsa di coccodrillo

Belen incontra Chiara Ferragni - si arrabbia con i fotografi e rischia di cadere : il video : Giornata movimentata per Belen Rodriguez, la quale è stata protagonista della settimana della moda milanese, dove ha avuto modo di incontrare anche Chiara Ferragni. Tuttavia l'arrivo della Rodriguez è stato piuttosto turbolento e la bella showgirl argentina ha prima litigato con alcuni paparazzi per il modo in cui scattavano le foto, dopodiché ha anche rischiato di cadere e farsi male. La Rodriguez rischia di cadere alle sfilate di moda Ma ...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche a tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche a lui?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo' di torta da papà Fedez. Mamma...

Chiara Ferragni - imbarazzo Fedez per il complemese di Leone : fetta di torta dimenticata : Chiara Ferragni, Fedez e la torta per il complemese di Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Il piccolo di casa Ferragnez oggi ha compiuto 11 mesi. Il papà, in partenza per San...

KARL LAGERFELD È MORTO/ I messaggi di cordoglio di Chiara Ferragni e della Boschi : KARL LAGERFELD è MORTO all'età di 85 anni. Numerosi i messaggi per ricordare il visionario della moda, fra cui quelli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni - STAGE ALL'OSPEDALE DI PADOVA/ Foto : 'tanta forza per le pazienti' : CHIARA FERRAGNI star ALL'OSPEDALE di PADOVA per lo STAGE di trucco con le pazienti di Oncoematologia: 'autostima e forza per loro'.

Insulti a Chiara Ferragni : "Tipica faccia da chi non fa un c..." : Basta una semplice foto per scatenare gli hater, parola inglese per definire coloro che sui social, complice anche il gran tempo libero, non sanno cosa fare e così insultano la persona famosa di turno.

Chiara Ferragni e la foto in ufficio con gli occhiali - fan al vetriolo : «La faccia di chi non fa un c***». Lei reagisce così : Chiara Ferragni e lo scatto sul lavoro. L'influencer più famosa del mondo ha condiviso su Instagram un selfie con gli occhiali, probabilmente nel suo ufficio. Ginguetta ironica...

Chiara Ferragni tra i bimbi malati di tumore - l'Ospedale di Padova dice no : «Inopportuno» : Chiara Ferragni ospite all'Ospedale di Padova tra i bambini malati di tumore? Meglio di no. Inopportuno. L'invito alla star delle influencer italiane - subito accettato dalla Ferragni - era...

Chiara Ferragni - STAGE ALL'OSPEDALE DI PADOVA/ Foto : 'tanta forza per le pazienti' : CHIARA FERRAGNI star ALL'OSPEDALE di PADOVA per lo STAGE di trucco con le pazienti di Oncoematologia: 'autostima e forza per loro'.

Malgrado il no dell’Ospedale di Padova Chiara Ferragni organizza stage di trucco coi bambini malati : La più nota influencer d'Italia ha tenuto uno stage di trucco ad alcuni giovanissimi pazienti con malattie oncologiche. Ieri l'Ospedale di Padova aveva negato l'autorizzazione a svolgere il corso nel reparto di oncoematologia; lo stage è stato quindi spostato nella Torre della Ricerca.Continua a leggere

Chiara Ferragni e la foto in ufficio con gli occhiali - fan al vetriolo : «La faccia di chi non fa un c***». Lei reagisce così : Chiara Ferragni e lo scatto sul lavoro. L'influencer più famosa del mondo ha condiviso su Instagram un selfie con gli occhiali, probabilmente nel suo ufficio. Ginguetta ironica...

Chiara Ferragni tra i bimbi malati di tumore - l'Ospedale di Padova dice no : «Inopportuno» : Chiara Ferragni ospite all'Ospedale di Padova tra i bambini malati di tumore? Meglio di no. Inopportuno. L'invito alla star delle influencer italiane - subito accettato dalla Ferragni - era...