C' è da fare | la canzone di Kessisoglu con 25 big per chi ha Genova nel cuore

Esce «C’è da fare» - la canzone per Genova. Paolo Kessisoglu : «Sogno un concerto sotto il ponte Morandi» : C'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la ...

Paolo Kessisoglu - una canzone per Genova con 25 artisti : 'Con 'C'è da fare' risolleviamo la mia città' : Un attore, che è anche musicista, Paolo Kessisoglu , 25 cantanti - da Arisa a Max Gazzé, da Boosta a Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia. Tutti insieme per una canzone da comprare su cd e in streaming ...

C è da fare - la canzone di Paolo Kessisoglu per Gevova con l aiuto di 25 amici : Genova, per lui, è tutto. E lui, Paolo Kessisoglu , metà del duo comico Luca e Paolo , ha deciso di aiutarla con C'è da fare , canzone i cui proventi andranno alla riqualificazione della zona di ...

"C'è da fare" - la toccante canzone di Paolo Kessisoglu per Genova : LaPresse, Il 14 agosto 2018 crolla una parte del Ponte Morandi di Genova provocando 43 vittime e 566 sfollati. Quello stesso giorno Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese inizia a ...

Le immagini del backstage della toccante canzone per Genova “C’è da fare” scritta da Polo Kessisoglu e incisa con 25 big della musica italiana : Il 14 agosto 2018 crolla una parte del Ponte Morandi di Genova provocando 43 vittime e 566 sfollati, quello stesso giorno Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese inizia a comporre “C’è da fare’, una canzone d’amore per la sua città: “Il giorno del crollo del ponte Morandi mi trovavo lontano negli Stati Uniti e non potendo fare nulla, trovato un pianoforte in una libreria di San Francisco, mi sono seduto e ho scritto questa canzone ...