Casting per un corto della Independent Movie Productions e uno spettacolo teatrale

Casting per un video da girare in Romagna e spettacoli della Bottega degli Artisti di Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attori o aspiranti tali per la realizzazione di un importante video di carattere promozionale, finalizzato a far conoscere in modo adeguato la Bassa Romagna. L'organizzazione della interessante iniziativa è curata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Casting si terranno a breve presso la Rocca di Lugo. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, cantanti, ballerini, presentatori ...

Casting per un film di Fausto Brizzi con Claudio Bisio e per un corto di Paola Crescenzo : Sono in corso le selezioni per il nuovo film diretto da Fausto Brizzi e dal titolo "Se mi vuoi bene" e per il cortometraggio dal titolo "Guasto", diretto da Paola Crescenzo. Le riprese verranno effettuate rispettivamente in Piemonte e in Puglia. 'Se mi vuoi bene' Per la realizzazione di un nuovo film diretto dal regista Fausto Brizzi sono aperte le selezioni di figuranti e ruoli vari. Nel cast, tra gli altri, Claudio Bisio, Sergio Rubini, Lucia ...

Casting per il nuovo cast artistico di Parchi Costa e uno spot pubblicitario a Milano : casting attualmente in corso per il nuovo cast artistico del 'polo' di Parchi Costa, che comprende Aquafan, Oltremare e Italia in Minatura. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di varie figure per la realizzazione di uno spot pubblicitario per colliri le cui riprese verranno effettuate poi a Milano. Parchi Costa Per Oltremare, Acquafan e Italia in Miniatura, sono in corso varie selezioni In particolare si cerca il nuovo cast artistico ...

Casting per un corto del Centro Sperimentale di Cinematografia e per 'L’attimo fuggente' : Sono aperte le selezioni per la ricerca di giovani attori per il cortometraggio Pokaontas, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di varie figure per interpretare ruoli principali per la versione teatrale del noto film L'attimo fuggente, prodotta dalla Scuola del Teatro Musicale di Novara. Pokaontas Per realizzare il cortometraggio dal titolo provvisorio Pokaontas, con la regia ...

Casting per il film 'Il Drago di Romagna' e per uno shooting di Don't Movie Video Factory : Casting attualmente aperti per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Il Drago di Romagna, diretto dal regista Gerardo Lamattina e prodotto dalla casa di produzione POP Cult e co-prodotto da Micromedia Communication Italy. Le riprese verranno effettuate a Ravenna, dove peraltro il film è ambientato. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per la ricerca di alcune figure femminili per realizzare uno ...

Casting per la fiction di RAI Due 'Rocco Schiavone' e per uno spot pubblicitario in Puglia : Selezioni aperte per la nuova stagione della nota fiction in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con Marco Giallini. Sono, inoltre, in corso i Casting per la realizzazione di uno spot pubblicitario prodotto da Smile Vision, che verrà girato in Puglia. Casting per la fiction Rocco Schiavone Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di comparse per la terza stagione della fiction di RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con l'attore Marco ...

Casting per un film diretto da Giovanni Maderna e per il cortometraggio 'Until Life' : Casting attualmente aperti per un film diretto dal regista Giovanni Maderna, le cui selezioni si terranno a breve a Viterbo, e per uno short film diretto dalla regista Cecilia Gaggiotti, dal titolo Until Life, con selezioni a Torino. Un film diretto da Giovanni Maderna Per la realizzazione di un nuovo film diretto dal regista Giovanni Maderna, le cui riprese verranno effettuate nel corso della prossima estate 2019 in Italia e in Inghilterra, ...

Casting in tutta Italia per spot TV per una catena di negozi e per 'Notre Dame de Paris' : Selezioni in corso per la ricerca di circa 100 comparse, ambosessi, maggiorenni e di ogni parte d'Italia, per la realizzazione di spot pubblicitari televisivi per una nuova catena commerciale di negozi di elettrodomestici. Sono inoltre aperti i Casting per lo spettacolo teatrale ''Notre Dame de Paris'', diretto da Gilles Maheu, alla ricerca di ballerini, acrobati e breakers. Alcuni spot televisivi Per la realizzazione di alcuni spot pubblicitari ...

Casting per una mini-fiction di Canale 5 e uno spot di livello internazionale : Sono attualmente aperti gli interessanti Casting finalizzati alla ricerca di piccoli ruoli, esclusivamente maschili, nell'ambito della realizzazione di un'importante mini-fiction per Canale 5. Per il momento non si conoscono particolari dettagli, se non quello che la fiction andrà in onda su uno dei principali canali di Mediaset. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di giovani ambosessi, tutti già con almeno qualche esperienza nell'ambito ...

Casting per il 'Grande Fratello' e per il film 'Hotel Roma' : Casting in corso per la nuova edizione del Grande Fratello, il reality in onda sulle reti Mediaset. A tal proposito, sono in continuo aggiornamento le nuove date delle selezioni. Attualmente aperti anche i Casting per la realizzazione di un film dal titolo Hotel Roma, diretto da Mario Iannuzziello. Grande Fratello Proseguono le selezioni relative al noto reality Grande Fratello. Oltre ai Casting che si terranno la prossima settimana a Gallipoli, ...

Casting per 'Ciao Darwin' e per alcuni spettacoli della compagnia 'Un Teatro da Favola' : Casting in corso per la ricerca di concorrenti per la nuova edizione di Ciao Darwin, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per alcuni spettacoli della compagnia teatrale Un Teatro da Favola. Ciao Darwin Per il noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e la cui nuova edizione andrà in onda a breve su Canale 5, proseguono le varie ...

Casting per un film da girarsi a Napoli e per Radio Teen : Casting attualmente in corso per la ricerca di ruoli vari per un film diretto dal regista Nicola Guarino, di produzione indipendente. Le riprese verranno effettuate a partire dal mese di giugno 2019 a Napoli. Sono inoltre aperte le selezioni per Radio Teen, per speaker, musicisti singoli e band, nell'ambito di un interessante progetto nato dalla collaborazione tra Studio Emme e Mondo Artistico. Un nuovo film Per la realizzazione di un film ...

Casting per un film da girarsi in Sicilia e un corto con riprese a Torino : Casting attualmente aperti per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un importante film, incentrato su tematiche sociali alquanto attuali, diretto da Felice Bonfiglio e le cui riprese verranno poi effettuate in Sicilia. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di alcuni ruoli per un cortometraggio dal titolo "Un giorno da grandi", collegato alla Scuola Holden e che verrà poi girato a Torino. Un nuovo film Per la ...

Casting per il film 'Space Monkeys' e un evento a Milano : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di varie figure e ruoli per la realizzazione del nuovo film diretto da Aldo Iuliano e dal titolo Space Monkeys. Le riprese verranno poi effettuate verso la fine della prossima estate in Calabria. Sono inoltre aperti i Casting per una importante manifestazione nel settore hair model che si terrà prossimamente a Milano, a cura della nota agenzia GiZa Eventi. Space Monkeys Per la realizzazione del ...