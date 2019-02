Caso Eni e sentenze pilotate al Consiglio di Stato | in manette i due imprenditori che

Sospetto Caso di meningite per un 13enne di Avellino : Giorni di paura presso la Scuola Media Statale 'E.Cocchia' di Avellino; i genitori di alcuni alunni, infatti, si sono allarmati alla notizia del ricovero di un ragazzino che frequenta la stessa scuola ...

Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi : 'Perché non è un Caso' : ... queste coincidenze non possono essere casuali , e del resto in Italia siamo abituati a una magistratura che si muove non sui tempi e sui metri della giustizia ma su quelli della parte politica amica,...

Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi : "Perché non è un Caso" : No, neppure per Alessandro Sallusti ciò che è accaduto ai genitori di Matteo Renzi è casuale. Certo, "non si possono definire imprenditori modello", premette nel suo editoriale su Il Giornale. Eppure, Sallusti si chiede: "Che bisogno c'era, visto che parliamo di fatti e di inchieste vecchi di anni,

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Genitori arrestati - Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico per oscurare il Caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Genitori ai domiciliari : Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico per oscurare il Caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Domiciliari ai genitori di Renzi - gip : 'Unico programma criminoso'. Il senatore : 'Capolavoro mediatico - oscura il Caso Diciotti' : 'Sussiste il concreto e attuale pericolo che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli per cui si procede , tributari e fallimentari, ' e 'ciò emerge dalla circostanza che i fatti ...

I genitori di Renzi agli arresti domiciliari per il Caso 'cooperative fallite' : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono agli arresti domiciliari. Lo rivela il Corriere della Sera scrivendo che il provvedimento di cattura per i genitori dell'ex premier “è stato eseguito dalla Guardia di Finanza per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni”. Entrambi sono accusati di aver provocato “dolosamente” il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse ricavando così in maniera ...

Caso Pro Piacenza - Ghirelli : «I genitori dei ragazzi dovevano opporsi» : Caso Pro Piacenza – Tiene banco in Lega Pro la vicenda del Pro Piacenza, club che milita nel campionato di Serie C e alle prese con importanti difficoltà economiche. Nella giornata di ieri, la formazione emiliana si è presentata in campo per la sfida di campionato con il Cuneo schierando solo sette giocatori, tutti di […] L'articolo Caso Pro Piacenza, Ghirelli: «I genitori dei ragazzi dovevano opporsi» è stato realizzato da Calcio e ...

L'Eredità - Diego Fanzaga ospite a Vieni da me è un Caso. 'Cara Balivo - perché...' - roba grossa in Rai : L'ex campione dell' Eredità Diego Fanzaga ospite fisso di Caterina Balivo a Vieni da me diventa un caso in Rai . Il giovanissimo lanciato dalla sua performance nel quiz preserale di Flavio Insinna da ...

L'Eredità - Diego Fanzaga ospite a Vieni da me è un Caso. "Cara Balivo - perché..." - roba grossa in Rai : L'ex campione delL'Eredità Diego Fanzaga ospite fisso di Caterina Balivo a Vieni da me diventa un caso in Rai. Il giovanissimo lanciato dalla sua performance nel quiz preserale di Flavio Insinna da due venerdì è in studio nel salotto pomeridiano della conduttrice napoletana ma qualcuno ne sembra tur

Inter - Spalletti chiarisce sul Caso Icardi : 'E' lui che non è voluto venire a Vienna' : E' fortissima crisi tra l'Inter e Mauro Icardi. Questa sera il giocatore non sarà a Vienna per disputare l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto dichiarato dall'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti, però, a scegliere di non partecipare alla gara è stato il bomber argentino. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Spalletti ha spiegato che "Icardi era tra i convocati per il Rapid Vienna, ma è lui che non s'è ...

Meningite - nuovo Caso in Liguria : anziana ricoverata in rianimazione : nuovo caso di Meningite in Liguria, dove una donna di 79 anni è ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona a causa di una Meningite da meningococco. “L’anziana, di Savona, è giunta al pronto soccorso venerdì scorso con sintomi che hanno indotto i sanitari a sospettare una Meningite, poi confermata dagli esami di laboratorio”, ha reso noto nella serata di ieri la Asl 2. La donna è stata sottoposta a terapia. Al contempo ...