Caso Chelsea | il club tuona | “agito in conformità col regolamento Fifa | presenteremo

Chelsea - mercato bloccato : come si evolverà il Caso Higuain? : Chelsea pronto a fare ricorso contro lo stop al calciomercato per due sessioni deciso dalla Fifa, adesso il trasferimento di Higuain si potrebbe complicare La Fifa ha comminato uno stop al mercato del Chelsea per due sessioni. Immediatamente la mente dei tifosi è andata al caso Higuain, potrà acquistarlo il Chelsea? Per cercare di capirne di più, partiamo intanto dal comunicato della Juventus di pochi giorni fa: “Juventus Football ...