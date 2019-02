«Camp – Notes on Fashion» | le anticipazioni della mostra evento al Mdet

vanityfair

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Viktor + RolfJeremy Scott per MoschinoBertrand Guyon per SchiaparelliJeremy Scott per MoschinoAlessandro Michele per GucciVirgil Abloh per Off-WhiteAlejandro Gòmez Palomo per Palomo SpainJun Takahashi per UndercoverMarjan PejoskiJeremy ScottWalter Van Beirendonck/ Vivienne WestwoodFranco Moschino per MoschinoThom BrowneFranco Moschino per MoschinoMarc JacobsNel pienosettimanamoda, ai tanti eventi che animano Milano se ne è aggiunto un altro, che unisce arte e moda e che coinvolge la creatività a 360°. Al Teatro Gerolamo si è tenuta la conferenza per l’anteprima alla stampa relativa aon, l’attesissimache si terrà dal 9 maggio all’8 settembre al Met Fifth Avenue di New York City e che aprirà come di consueto la stagione di eventi del celebre Metropolitan Museum.LEGGI ANCHE«on»: il Met svela il temasua ...