Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 27a giornata Premier e 23a Bundesliga

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 15 al 18 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà in esclusiva tutte le partite della Liga spagnola, tra cui Barcellona - Valladolid (sabato alle 20:45) e Real Madrid - Girona (domenica alle 12:00), quelle della Ligue 1 francese e quelle del quinto turno della FA Cup, tra cui un’imperdibile Chelsea-Manchester United, in Programma lunedì alle ore 20:30. Sulla piattaforma di streaming verrà anche trasmessa una selezione di ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 22a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 6 incontri in esclusiva tra il 15 e 18 Febbraio 2019 Bundesliga quinta giornata di ritorno Saranno 6 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 15 e il 18 febbraio, tutti in diretta. Ferma in Inghilterra la Premier League, fari puntati sulla Germania, con la Bundesliga pronta a scendere in...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 8 - 11 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, tra cui spicca l’affascinante derby di Madrid tra Atletico e Real (sabato alle 16:15, quelle della Ligue 1 francese, oltre a una selezione di partite di Ligue 2 e di Championship inglese. LA SITUAZIONE - Emozioni e nervi testi nel Clasico di Coppa, primo dei tre in poche settimane, che al Nou Camp ha partorito un pari...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 26a giornata Premier e 21a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 11 incontri in esclusiva tra il 8 e 11 Febbraio 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 26ma giornata (6 live e uno in differita) “Supermatch” domenica all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-CHELSEA ore 17, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della quarta giornata di ritorno <img style="float: left; margin: 0px 5px ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 5 al 7 Febbraio : Le due squadre spagnole più famose e titolate, una contro l’altra per ben tre volte in 24 giorni, sempre su DAZN: è “El Clásico”, la sfida tra le storiche rivali Barcellona e Real Madrid Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 6 Febbraio dalle 21:00, in diretta dal Camp Nou di Barcellona, per l’andata delle semifinali di Copa del Rey....

Calcio Estero - il futuro di Hazard e Rashford e l’infortunio di Neymar : “So cosa fare. Ho preso una decisione”, sono le importanti dichiarazioni a Radio Montecarlo del calciatore del Chelsea Hazard sul proprio futuro. Secondo le ultime voci la volontà del centrocampista è quella di trasferirsi al Real Madrid per un cifra di circa 112 milioni di euro. ll rapporto con Sarri non è ottimo, difficile un cambio in panchina per i Blues, per questo motivo il futuro di Hazard sembra lontano dal Chelsea. ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 1 al 4 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, tra cui spicca Barcellona – Valencia (sabato alle 18:30), quelle della Ligue 1 francese, oltre a una selezione di partite di Ligue 2 e di Championship inglese. LA SITUAZIONE - Distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25a Premier e 20a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 1 e 4 Febbraio 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 25ma giornata (6 live e uno in differita) “Supermatch” domenica all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-ARSENAL ore 17.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della terza giornata di ritorno <img style="float: left; margin: ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 1 al 4 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, tra cui spicca Barcellona – Valencia (sabato alle 18:30), quelle della Ligue 1 francese, oltre a una selezione di partite di Ligue 2 e di Championship inglese. LA SITUAZIONE - Distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25a Premier e 20a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 1 e 4 Febbraio 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 25ma giornata (6 live e uno in differita) “Supermatch” domenica all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-ARSENAL ore 17.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della terza giornata di ritorno <img style="float: left; margin: ...

Calcio Estero - Giovinco saluta la MLS e va in Arabia Saudita : Calcio estero, Giovinco finisce in Arabia Saudita – Dopo aver scritto pagine di storia nella MLS, precisamente a Toronto, Sebastian Giovinco saluta il Calcio a stelle e strisce per abbracciare il football Saudita. Per anni è stato il calciatore italiano più pagato al mondo (superato poi da Pellè e dai suoi contratti cinesi a molti […] L'articolo Calcio estero, Giovinco saluta la MLS e va in Arabia Saudita proviene da Serie A News ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : é l’ora della finale : Siamo arrivati all’atto finale: venerdì avremo il nome della nazionale vincitrice di Coppa d’Asia.Nella prima semifinale, che vedeva opposte l’Iran e il Giappone, é stata quest’ultima, un po’ a sorpresa visto il cammino fino ai quarti di finale, ad avere la meglio. L’Iran, che fino a quel punto non aveva subito neppure una rete, ha retto nel primo tempo, ma nella ripresa ha incassato tre goal senza riuscire ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 29 al 31 Gennaio : COME VEDERE DAZN 1 MESE GRATIS - DAZN offre agli appassionati di Calcio e di altri sport la possibilità di provare il servizio, sfruttando il primo mese di prova gratuita. Per avviare il periodo di prova è necessario andare sul sito di DAZN (CLICCA QUI PER ACCEDERE) e cliccare su “COMINCIA IL TUO MESE GRATIS”. Dopo aver inserito nome, cognome, indirizzo email e creato una password, bisognerà selezionare un metodo ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 24a giornata Premier : Calcio Estero SKY Sport Premier LEAGUE 3 incontri in DIRETTA ESCLUSIVA tra il 29 e il 30 gennaio 2019 Turno infrasettimanale per la 24ma giornata, con Higuain pronto al debutto in Premier con la maglia del Chelsea Turno inconsueto per il campionato...