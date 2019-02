Calcio a 5 | Serie A 2019 | Rieti-Pesaro e Acqua&Sapone-Napoli le due sfide di spicco

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 22 al 25 Febbraio (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande ascolto per la diretta in esclusiva della Supercoppa Italiana Primavera Inter-Torino trasmessa da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky lo scorso mercoledì. La partita, che si è conclusa con il successo dei granata ai calci di rigore, è stata seguita complessivamente da 982.668 telespettatori con un minuto medio...

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Serie A Calcio in tv - orari delle partite 22-24 febbraio. Come vederle in streaming su Sky e Dazn : Dopo l’abbuffata del calcio europeo, tra Champions League ed Europa League, torna il campionato di calcio di Serie A per la sua venticinquesima giornata, che si preannuncia interessante. La Juventus, reduce dal pesante ko di Madrid contro l’Atletico in Champions, affronterà al Dall’Ara il Bologna, in piena lotta per non retrocedere. I bianconeri vorranno centrare i tre punti per mantenere la velocità di crociera e cancellare ...

Biglietti Parma-Napoli - come acquistare i tickets per la 25ma giornata di Serie A di Calcio : La venticinquesima giornata di Serie A, orfana al momento di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi, proporrà febbraio alle ore 18.00 ldomenica 24 o scontro tra Parma e Napoli: gli emiliani sono dodicesimi a 29 punti, ma hanno racimolato un punto nelle ultime quattro partite, mentre i partenopei sono secondi a quota 53 ma vengono da tre pari per 0-0 nelle ultime quattro sfide. I Ducali in casa hanno raccolto 13 punti in dodici partite, ma ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 25ª giornata di Serie A : Non c'è un giorno di tregua. Stasera termina la tre giorni di coppe e domani, venerdì, riparte il campionato con la 25ª giornata di Serie A . Il via con Milan-Empoli. Torino-Atalanta e Frosinone-Roma ...

Consigli FantaCalcio 25^ giornata Serie A 2018/2019 : Molti gol in vista - specialmente a Milano : I nostri Consigli per la 25^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.In questo venticinquesimo turno pochi zero a zero e Molti bonus. Roma e Milan, alle prese con Empoli e Frosinone, dovrebbero vincere agevolmente e allungare sulle altre concorrenti per la zona Champions, regolatevi di conseguenza. Il Napoli, pressoché certo del secondo posto ma troppo lontano dalla Juventus per nutrire velleità ...

Calcio - il Pro Piacenza escluso dalla Serie C dopo la sconfitta 20-0 contro il Cuneo : Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Serie C di Calcio, dopo l’incredibile sconfitta di ieri per 20-0 contro il Cuneo. Una partita surreale in cui il Pro Piacenza si era presentato in campo con soli 7 calciatori, un tentativo disperato per evitare l’esclusione automatica dopo la quarta gara saltata. Una figuraccia che è stata però inutile, visto che oggi il giudice sportivo della Lega Pro ha decretato “l’esclusione del Pro Piacenza ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

Albalonga (Calcio - serie D) - finalmente vittoria. Pippi : «Abbiamo ancora speranze play off» : Roma – Dopo sei turni senza vittoria, l’Albalonga torna al successo e lo fa sul difficile campo dell’Aprilia. Eppure le cose si erano messe male per i castellani, subito sotto nel punteggio e poi abili a impattare con Pippi (su assist di Corsetti) nel corso del primo tempo e con una pennellata di Barone su calcio di punizione a pochi minuti dalla fine. Poi lo stesso Renan Pippi aveva messo il punto esclamativo per il 3-1 finale. «E’ stata ...

Calcio - i migliori italiani della 24^a giornata di Serie A. Leonardo Bonucci torna al gol - Domenico Criscito ferma la Lazio : giornata numero 24 della Serie A di Calcio che ci ha lasciato molte emozioni, ma anche tante ottime prestazioni da parte degli italiani, con tante prestazioni decisive, che andiamo ad analizzare nel dettaglio nel nostro consueto recap settimanale. Iniziamo dal venerdì, e dalla solita Juventus che strapazza 3-0 il Frosinone, ritrovando anche i due centrali titolari, ovvero Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, a segno con il gol del 2-0. Il loro ...

Prossima giornata Serie A Calcio - orari e tv. Il programma delle partite e come vedere in tv e streaming il 25° turno : Si terrà nel weekend della Prossima settimana la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che si preannuncia ricca di possibili colpi di scena in tutte le zone della classifica. La capoclassifica Juventus si reca sul complicato campo del Bologna, che ha tutto l’interesse a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Altri due scontri che mettono di fronte alta e bassa classifica sono quelli tra Milan ed Empoli a San Siro e ...