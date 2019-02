Buon compleanno Stefano Porrà | Luca Goldoni…

Buon compleanno Niki! - : ... tra cui quella di proprietario di una compagnia aerea, la Lauda Air , e in seguito ha ricoperto una serie di incarichi manageriali legati al mondo della Formula 1, un mondo che di fatto non ha mai ...

Buon compleanno Megève : 100 anni di eleganza sulla neve : Il centro di MegèveCalessi al posto dei taxi445 Km di pisteRistorante sulle piste Le ForestierRistorante sulle piste Le ForestierGolf du Mont d'ArboisGolf du Mont d'ArboisCiaspolate zona AlpetteAltiportoAltiportoHotel Les Fermes de MarieHotel Les Fermes de Marie: una delle piscine interneLinea di bellezza Pure AltitudeChef tristellato Emmanuel RenautFiletto di capriolo, more, ribes nero, aghi di abete e salsa grand veneur.Massaggio con ...

Buon compleanno Antonio Moscatello - Antonio Razzi… : Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi… …Luca Marchegiani, Giuliano Montaldo, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest, Maurizio de Angelis, Niki Lauda, Gianni Ippoliti, Antonio Catania, Antonio Marano, Simona Tagli, Joaquin Cortès… Oggi 22 febbraio compiono gli anni: Antonio Moscatello, giornalista, scrittore; Bruno Borri, ex calciatore; Giuseppe Rinaldi, ex calciatore; Bruno Novello, ex calciatore; Giovanni ...

Buon compleanno Margherita Cossàr - Nanni Boi - Caterina Balivo… : Buon compleanno Margherita Cossàr, Nanni Boi, Caterina Balivo… …Bruno Bolchi, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria, Pino Arlacchi, Eraldo Affinati, Sergio de Caprio, Tiziano Ferro, Andreas Seppi… Oggi 21 febbraio compiono gli anni: Margherita Cossàr, interprete, traduttrice giurata, ex dirigente di azienda sanitaria; Nanni Boi, giornalista; Giorgio Cattaneo, ex pattinatore; Angelo Carossino, politico; Mario ...

Buon compleanno Matilde Roma - Maurizia de Angelis - Ciro Immobile… : Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Ciro Immobile… …Paola Sciarrillo, Johnny Dorelli, Sidney Poitier, Lino Jannuzzi, Pietro Citati, Ugo de Siervo, Riccardo Cocciante, Ivana Monti, Ivana Trump, Riccardo Chailly, Ida Maria Dentamaro, Giulio Scarpati, Rudi Garcia, Federica Moro, Sinisa Mihailovic, Giacomo Stucchi, Gianpaolo Calvarese, Salvatore Micillo, Rihanna… Oggi 20 febbraio compiono gli anni: Matilde Roma, analista sanitaria; ...

Buon compleanno Mauro Icardi : bomber di regali e feste 'pazze' : "Una pazzia con i primi soldi che ho guadagnato? Il Suv più grande del mondo - raccontò qualche anno fa al magazine Style - me ne sono innamorato quando avevo 14 anni. Una roba incredibile, dentro ci ...

Buon compleanno Mauro Icardi - Claudio Simonetti - Mario Carboni… : Buon compleanno Mauro Icardi, Claudio Simonetti, Mario Carboni… …Ugo Tramballi, Veronica Pivetti, Camillo Ruini, Paco Rabanne, Gianfranco de Turris, Raffaele Calabrò, Luca Sardella, Luigi Cesaro, Corrado Barazzutti, Cristina Fernández de Kirchner, Fiordaliso, Lorenzo Basso, Gianluca Zambrotta, Dino Lanaro, Emanuele Cozzolino… Oggi 19 febbraio compiono gli anni: Mario Carboni, giornalista; Ugo Tramballi, giornalista; Massimo Sallusti, attore, ...

Fabrizio De André - Buon compleanno Faber/ L'omaggio di Rai 2 : l'ultimo live del 1998 : Buon Compleanno Faber, L'omaggio a Fabrizio De André verrà trasmesso in seconda serata su Rai Due: carriera, amori e amicizie del grande cantautore.

L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto Baggio : Prende il via una settimana importante per gli appassionati di calcio non solo dal punto di vista legato al campo ma anche con avvenimenti da cerchiare in rosso. I compleanni degli sportivo prendono il via oggi con i 52 anni di Roberto Baggio, sono invece 49 per Massimo Taibi, ex portiere di Reggina e Manchester United. Auguri anche al presidente del Genoa, Enrico Preziosi (71), all’ex United Gary Neville (44) e al francese ex Real ...

Buon compleanno! Dori Ghezzi ricorda Faber nel giorno dei suoi 79 anni : Quindici brani di un concerto che è diventato un culto, l'ultimo che le telecamere hanno potuto riprendere: quello del tour Anime salve al Teatro Brancaccio di Roma, tenutosi il 12 e 13 febbraio del ...

Buon compleanno Museo del Prado! I 10 capolavori da non perdere : Las Meninas, VelázquezL'Annunciazione, Beato AngelicoDeposizione dalla Croce, van der WeydenTrittico del Giardino delle Delizie, BoschAutoritratto con guanti, Dürer Ritratto di Cardinale, Raffaello Ritratto di Carlo V a cavallo, TizianoCavaliere con la mano sul petto, El GrecoLe tre Grazie, RubensIl 3 maggio 1808, GoyaNel 2019 il Museo del Prado a Madrid celebra un compleanno importante: fu aperto al pubblico il 19 novembre del 1819 come Real ...

Buon compleanno Roberto Baggio - Enrico Preziosi… : Buon compleanno Roberto Baggio, Enrico Preziosi… …Cesare Corda, Yoko Ono, Aldo Ceccato, Antonio Marzano, Francesco Bellavista Caltagirone, Ricky Gianco, Vittorio Voglino, Stefano Zecchi, Lamberto Sposini, Maurizio Romani, John Travolta, Eleonora Brigliadori, Marcello de Angelis, Greta Scacchi, Laura Cannavò, Paolo Calissano, Lara Comi, Roberta Vinci… Oggi 18 febbraio compiono gli anni: Cesare Corda, giornalista, politico; Guido Vandone, ex ...

Buon compleanno Beppe Signori - Enrico Lucci - Nicola Leali… : Buon compleanno Beppe Signori, Enrico Lucci, Nicola Leali… …Saul Malatrasi, Enrico Ferri, Luigi Abete, Massimo de Luca, Katia Bellillo, Alessio Gelsini Torresi, Marcello Veneziani, Nicodemo Oliverio, Alessandro Profumo, Laura Puppato, Antonello Giacomelli, Michael Jordan, Rosita Celentano, Leonardo Pieraccioni, Albert Lanièce, Mario Calabresi, Valeria Mazza, Laura Agea, Paris Hilton, Adriano… Oggi 17 febbraio compiono gli anni: Giulio Donnini, ...

Inter - botte di Buon compleanno per Ranocchia : gli auguri 'speciali' dei compagni : Dopo i giorni di tensione per il caso Icardi, in casa Inter la vigilia del match contro la Sampdoria è stata l'occasione per ritrovare un po' di serenità. Il pretesto è stato il compleanno di Andrea ...