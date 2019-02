Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 41% - : Tokyo, 22 FEB - L'ultima seduta della settimana parte col segno meno per la Borsa di Tokyo, appesantita dalla correzione in atto a Wall Street, in scia alle ultime indicazioni deludenti sui consumi e ...

Borsa : ottimismo in Asia - Tokyo +0 - 15% : MILANO, 21 FEB - Prevale l'ottimismo sui principali listini di Asia e Pacifico, in attesa della conclusione dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi, ad eccezione di Shanghai , -0,27%, e Seul , -0,05%, , ...

Borsa Tokyo apre invariata - -0 - 05% - : ANSA, - Tokyo, 21 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta all'insegna della cautela dopo la chiusura mista a Wall Street e la pubblicazione delle Minute della Federal Reserve Usa, con le indicazioni ...

Borsa - Tokyo apre cauta : Nikkei -0 - 05% : 4.16 La Borsa di Tokyo avvia la seduta con cautela dopo la chiusura mista a Wall Street e la pubblicazione delle minute della Federal Reserve con le indicazioni di un possibile rallentamento della crescita economica livello globale, in particolare in Cina ed Europa. Il Nikkei si assesta a quota 21.441,57 (-0,05%). Sul mercato valutario lo yen si apprezza leggermente sul dollaro, a un valore di 110,70, e a 125,60 sull'euro

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 60% : Roma, 20 feb., askanews, - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha terminato la seduta guadagnando lo 0,60%, a 21.431 punti grazie al buon risultato di ieri di Wall Street. A ...

La Borsa di Tokyo chiude in frazionale rialzo : Timidamente positiva la borsa giapponese , dopo il finale piatto di Wall Street sull'incertezza per le trattative commerciali tra USA e Cina . L'indice Nikkei della borsa di Tokyo mostra una salita ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +0 - 21% : 2.29 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in marginale rialzo, mantenendosi sui massimi in due mesi, con gli investitori che monitorano gli sviluppi sui negoziati tra Cina e Usa in corso a Washington. Il Nikkei guadagna lo 0,21% a quota 21.346,94, con un aumento di 44 punti. sul mercato valutario non si registrano scossoni, con lo yen poco variata a un valore di 110,50 sul dollaro e a 125,40 sull'euro.

Borsa : Tokyo - apertura poco variata : ANSA, - Tokyo, 19 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta all'insegna della cautela, mentre tornano i timori di un inasprimento delle tensioni tra Cina e Usa dopo le ultime accuse del fondatore della ...

Borsa Tokyo - il Nikkei chiude a +1 - 82% : 7.58 Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo, spinta dall'accresciuto ottimismo circa il negoziato Usa-Cina sul commercio. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha messo a segno un rialzo pari all'1,82% ed è salito a quota 21.281,85, il livello più alto dalla metà di dicembre.

Borsa Tokyo apre in positivo : +1 - 50% : 01.55 La Borsa di Tokyo apre in sostenuto rialzo la prima seduta della settimana, seguendo l'andamento positivo di venerdì degli indici azionari statunitensi, mentre prevale l'ottimismo sui negoziati del commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei avanza dell'1,50% a quota 21.213,56, aggiungendo 312 punti. sul mercato valutario lo yen si stabilizza a un valore di 110,50 sul dollaro e a 124,80 sull'euro.

La Borsa di Tokyo chiude in netto ribasso - Nikkei -1 - 13% : Roma, 15 feb., askanews, - Chiusura in netto calo per la borsa di Tokyo, in scia al ribasso di Wall Street. Il Nikkei ha terminato gli scambi con una perdita dell'1,13%, a 20.900 punti.

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 58% - : Tokyo, 15 FEB - apertura col segno meno per la Borsa di Tokyo nell'ultima seduta della settimana, in scia all'andamento misto degli indici azionari statunitensi, dopo il dato sulle vendite al ...