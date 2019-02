Bmw e Mercedes | insieme per servizi di mobilità

Bmw e Mercedes - nemiche e amiche. Ecco i perché di una (potenziale) alleanza : “nemiche amiche” è il titolo di una famosa pellicola del 1998, diretta da Chris Columbus e con protagoniste Julia Roberts e Susan Sarandon, interpreti di due donne molto diverse caratterialmente: si contendono i sentimenti dei figli di un uomo di cui una delle due è l’ex moglie e l’altra la nuova compagna. Alla fine, però, perseguendo un bene superiore, le due rivali si riscoprono complici. È quello che sta accadendo a BMW e Mercedes, due ...

Bmw e Mercedes - la compatta nascerà in sinergia : Finalmente amiche? BMW e Mercedes-Benz sono le rivali per eccellenza nel mondo delle auto di lusso . L'irruzione, pur eccellente di Audi e Lexus , in USA, negli ultimi trenta ann i, non ha intaccato la concorrenza tra Stoccarda e Monaco di Baviera . Una volta agli antipodi ...

Tesla : la Model 3 sbarca in Europa - sfiderà Bmw - Audi e Mercedes Benz : Oggi Bloomberg riporta la notizia che il gruppo guidato da Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Rdw, l'autorità dei trasporti olandese, alla commercializzazione della Model 3.

Bmw e Mercedes - Possibile accordo per le compatte del futuro : Dopo più di un secolo di rivalità, la BMW e la Mercedes-Benz potrebbero presto sviluppare insieme una nuova famiglia di automobili compatte. La clamorosa partnership, diffusa come indiscrezione dall'Handelsblatt, porterebbe le due aziende a creare una piattaforma comune sulla quale basare le eredi della BMW Serie 1, della Mercedes-Benz Classe A e delle derivate (Serie 2, Classe B, CLA e GLA).Piattaforma condivisa non prima del 2025. Il ...

Porsche Cayenne Coupé : il super-SUV a caccia di Audi - Bmw e Mercedes [FOTO] : Un prototipo del futuro SUV Coupé della Casa tedesca è stato immortalato durante i test su strada La Casa di Zuffenhausen si prepara a introdurre sul mercato il suo terzo SUC, infatti al fianco della Macan e della Cayenne, il colosso tedesco sta sviluppando una variante Coupé dell’ultimo modello citato. La Porsche Cayenne Coupé è stata infatti immortalata nelle ultime ore mentre effettuava i primi test su strada completamente camuffata ...

MERCEDES E Bmw INSIEME/ Per la mobilità - ma forse anche per elettrico e guida autonoma : Bmw e MERCEDES sono pronte a unire gli sforzi per far fronte alle trasformazioni della mobilità, ma forse anche per l'auto elettrica e la guida autonoma

Bmw e Mercedes insieme per trasformazione mobilità. JV gestirà servizi car sharing - taxi - rent e sosta : ROMA - Nemici nella conquista di percentuali di mercato nel segmento premium, ma ora alleati nel sostenersi a vicenda nella trasformazione della mobilità: Bmw e Mercedes stanno pianificando i...