BMW - 2 000 nuove assunzioni per le elettriche

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La BMW ha annunciato 2.000nella fabbrica tedesca di Dingolfing. Lo stabilimento della Baviera è il più importante dell'intero gruppo di Monaco: lo scorso anno i 18.000 dipendenti hanno assemblato complessivamente 330.000 automobili. L'ampliamento della forza lavoro servirà per incrementare ulteriormente la produzione in vista dell'arrivo dei nuovi modelli elettrici, il primo dei quali sarà la nuova iNext.Sempre più. Nei prossimi anni la Casa assumerà a più riprese nuovi operai che verranno impiegati nella produzione di componenti dei powertrain elettrificati, garantendo le forniture necessarie per i modelli elettrici e ibridi del futuro. Nei piani della BMW, infatti, è previsto l'arrivo di 25 nuovi modelli elettrificati entro il 2025.Nuovi investimenti in Israele. Oltre alle, la BMW ha comunicato di voler aprire un nuovo centro di ...