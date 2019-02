Blocco del mercato | il Chelsea presenterà ricorso

Salvini : «La Tav si farà. Non c’è alcun Blocco - solo una revisione del progetto» : Il vicepremier e ministro dell’Interno ribadisce la sua posizione. «Si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina e costa meno delle auto». Al momento però i cantieri si fermano: «Erano già fermi e spero ripartano prima possibile»

Albania - i deputati dell'opposizione si dimettono in Blocco - Sky TG24 - : Dopo le proteste di sabato scorso in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama, il gruppo parlamentare del Partito democratico, formazione di centrodestra, ha annunciato che non farà ...

Albania - i deputati dell'opposizione di centrodestra si dimettono in Blocco : La mossa "è a sostegno di una soluzione politica per un governo transitorio, il quale dovrebbe intraprendere i necessari passi per garantire elezioni anticipate in rispetto agli standard ...

Il Blocco delle pubblicità dall’estero deciso da Facebook per la Nigeria può essere aggirato : Dovrebbe fermare notizie false e propaganda a pochi giorni dal voto di sabato, ma Al Jazeera ha mostrato che il sistema fa acqua

Basket - Serie A1 femminile 2019 : ufficializzato il Blocco delle retrocessioni dopo la rinuncia di Napoli : Pur essendo giunto un comunicato della FIP alle società, a rendere pubblica la decisione è l’USE Rosa Scotti Empoli tramite il proprio sito web: visto il campionato diventato a undici squadre, la Serie A1 non vedrà alcuna retrocessione e neppure i playout, rendendo così la rinuncia di Napoli paragonabile alla discesa in Serie A2 stessa. Questa decisione, ampiamente attesa da tutto il mondo cestistico femminile, arriva dopo le altre ...

Blocco e pignoramento della pensione per debiti possibile anche sotto 5.000 euro - ma sul netto : Sovente si sente dire che viviamo nell’era del grande fratello del fisco. In pratica, tutte le amministrazioni pubbliche, dall’Agenzia delle Entrate all’Inps, sanno cosa fa un cittadino per vivere, dove e quanto ha di risparmio e chi gli versa i soldi per andare avanti. Nessun cittadino è escluso da questo punto di vista, nemmeno il pensionato. I dati in mano alle PA e soprattutto agli Agenti per la Riscossione servono a questi ultimi per ...

Metrò - c'è la beffa del ministero : secondo Blocco al cantiere : 'Nessun eccesso di potere, l'indicazione di Largo Carolina è stata fatta nello spirito del principio di leale collaborazione tra istituzioni. Il vero motivo dello spostamento delle griglie a piazza ...

Nuovo Blocco spogliatoi per gli atleti del calcio a 5 : Sono iniziati a Cologna i lavori di realizzazione del primo blocco spogliatoi a servizio dei due campi esterni da calcio a 5 presenti nella «Cittadella dello sport», in via XX Marzo. La palazzina in legno che ospiterà spogliatoi, docce, toilette e infermeria verrà costruita in due stralci e terminata entro l'anno. Il primo blocco comprenderà due spogliatoi ...

Svizzera al voto sul Blocco delle zone edificabili : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Smog Roma : il 10 febbraio la 4ª domenica ecologica - Blocco del traffico in fascia verde : Per il 10 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quarta domenica ecologica. Inoltre, si registra una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti. L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ...

Rischio rincari per un miliardo con lo sBlocco delle addizionali regionali e comunali : È l’incremento che è possibile attendersi nei prossimi mesi per effetto della mancata conferma del blocco delle aliquote, operata dall’ultima legge di Bilancio...

Sbarchi - il piano dell'ammiraglio : "Stop Ong e Blocco navale : così si ferma il traffico di migranti" : L'ammiraglio di Divisione, Nicola De Felice, ha le idee chiare. Il flusso migratorio si può fermare, basta volerlo. Ma per bloccare gli immigrati prima che mettano piede in Italia, occorre mettere in pratica alcuni accorgimenti: realizzare un'operazione militare multinazionale, attuare il blocco navale al largo delle coste libiche, decretare il divieto di approdo alle navi delle Ong e favorire un intervento dell'Onu in Africa per assistere i ...